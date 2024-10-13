電騙惹的禍？港人一聽「入境處」秒收線　職員3度致電真相反高潮

偽冒入境處職員的詐騙電話不時出現，故不少港人都戒心十足。而近日有網民就分享趣事，笑言「入境處職員可能係畀人cut線（收線）拒絕最多的工作」。樓主指友人曾數度收到入境處職員的電話，誤會又是詐騙電話，故一聽到「入境處」3個字便收線。直至對方再三來電並表明身份，甚至急切懇求稱「求下你唔好收線」，再快速表示是有關申請家庭傭工事宜，友人才得知並非詐騙電話。事件亦令不少網民哭笑不得，認同入境處職員「真係好慘」，「日日都畀人以為係騙徒」、「每日畀人cut線（收線）100次」。



樓主指友人曾收到入境處職員致電，誤會又是詐騙電話，故一聽到「入境處」3個字便收線，險些因此錯過重要通知。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民日前在社交平台Threads上發帖講述友人經歷，指友人收到自稱是入境處職員來電，因以為是詐騙電話，一聽到「我係香港入境處…」後，未等對方說完就會馬上收線。

雖然對方曾再度致電，並用焦急的語氣表明自己「真係香港入境處」，然而樓主友人戒心甚重，依然不等對方說明來意就堅定收線。直至該未知電話三度致電，並「懇求」樓主友人不要收線，表示「我求下你唔好收線呀，我真係入境處呀，求下你聽一聽我講先，你係唔係申請緊（傭工姓名）嚟香港做工人呀？」。樓主友人才恍然大悟，發現的確是入境處職員致電通知有關申請家庭傭工事宜，而非詐騙電話。

不少網民哭笑不得，認同入境處職員常被誤會成騙徒「真係好慘」。（資料圖片）

網民戥入境處職員慘

樓主笑論入境處職員工作的艱辛之處，表示「而家，入境處職員可能係畀人cut線（收線）拒絕最多的工作，慘過做cold call銷售」。而不少網民亦感到認同，並直言入境處職員「真係好慘」，「日日都畀人以為係騙徒」、「每日畀人cut線（收線）100次」、「好慘，仲要求人」、「做入境打電話其實都幾無助」。

另有網民就分享自己也遇過類似事件，「試過cut咗幾次先發現係真係入境處」、「我之前換護照嗰個阿sir就醒啦，一打嚟就問我係唔係今朝換護照，然後先話係入境處再講咩問題」；也有人笑言「要過三關先可以得到認證」、「對咗暗號先」。

市民要提高警覺

而根據入境事務處網頁所建議，市民收到可疑來電時要提高警覺，如有疑問，可致電入境處查詢熱線2824 6111或發送電郵至enquiry@immd.gov.hk與入境處人員聯絡；另外，市民亦可致電警方24小時電話諮詢熱線「防騙易18222」，向反詐騙協調中心人員查詢及尋求協助。

（Threads）