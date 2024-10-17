2人銅鑼灣用膳$1650　小紅書男嫌貴籲返深圳　網民睇帳單︰正常價

本港租金及人力成本高昂，形成食肆收費較高，不少人寧願選擇北上消貴。有小紅書男用戶表示，與親友共2人前往銅鑼灣1間中菜館用膳，連同加一服務費，合共埋單1,650元，慨嘆「香港物價，還是過深圳吃吧」。



許多網民看完收據，留意到樓主叫了不少名貴餸菜，例如宮廷鮑魚釀乳鴿、川貝陳皮水鴨燉湯、招牌黑豚肉炒飯，留言指「銅鑼灣加中菜，肯定貴的」、「九唔搭八！香港每間餐廳有價錢牌！最討厭吃完說貴」、「你不看看你是在銅鑼灣地帶，你可以來深水埗吃啊」。



樓主和親友2人用膳，總共點了8款食物，包括欖角陳皮班塊、川貝陳皮水鴨燉湯、宮廷鮑魚釀乳鴿等菜式，連加一服務費合共1,650元。（小紅書圖片）

2人點8款餸連加一服務費合共1,650元

樓主在小紅書上載1張收據，顯示來自銅鑼灣謝斐道1間中菜館，總共收取2位茶錢，相信只有樓主和親友共2人用膳。樓主於今年8月28日晚上8時許光顧，連同小食和糖水，總共點了8款食物，包括欖角陳皮班塊、川貝陳皮水鴨燉湯、宮廷鮑魚釀乳鴿、香煎蓮藕餅、濃湯鮮茄淮山蔬苗、招牌黑豚肉炒飯，以及陳皮紅豆沙，連加一服務費合共1,650元。

樓主慨嘆「香港物價，還是過深圳吃吧」，但大量網民反指留言指「銅鑼灣加中菜，肯定貴的」、「九唔搭八！香港每間餐廳有價錢牌！最討厭吃完說貴」。（示意圖/gettyimages）

樓主嫌貴 網民撐收費合理

樓主慨嘆「香港物價，還是過深圳吃吧」，但大量網民持相反意見，「貴，你又點來吃？炫富吧」、「去賣三餸飯店買10個餸返屋企食咪平囉」、「食就識食，埋單又嫌貴」。

（小紅書）