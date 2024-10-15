大媽帶行李篋上九巴　扣輪椅位被阻大鬧車廂　司機1招反擊獲激讚

乘搭巴士要遵守規矩。本港網絡瘋傳1段影片，有鄉音大媽乘客乘搭九巴時，把行李篋放在車廂輪椅位置，並用扣帶扣上固定，卻被司機指行為違規，要求解開扣帶。大媽未有理會，批評司機「你咩態度先？」司機則停駛處理，強調「我正常態度！我而家話你聽唔得就唔得！」，更明言「你唔解帶一日都唔使開車」。直至影片最後，大媽仍不願解扣，又說會把影片放上Facebook。



影片引來網民熱議，紛紛批評大媽行為自私，大讚車長「做得好」，「支持車長」、「呀姨唔該妳要守規矩，唔喺妳想點就點！」、「應該都以後唔畀搭巴士」。不過也有網民認為，即使大媽行為不妥，車長對答上宜注意語氣，「可以保護自己及公司形象則更佳」。



本港網絡瘋傳1段影片，有鄉音大媽乘客乘搭九巴時，把行李篋放在車廂輪椅位置，並用扣帶扣上固定，卻被司機指行為違規，要求解開扣帶，觸發爭執。（影片截圖）

大媽行李篋放輪椅位扣起 被司機阻止

有港男於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布1段45秒影片，留言「撐車長」。

影片以鄉音大媽角度追着司機拍攝，見到九巴當時已停駛，司機表示「行為違規，我哋唔畀你咁扣帶嘅」，鄉音大媽反駁「我而家行李扣帶都話唔得？無輪椅都話唔得？」巴士司機翹起雙手回覆「係！」，大媽不滿反問「咩態度你啊司機啊？」，車長回覆「我正常態度，而家係話你聽唔得就唔得」，大媽再問「你咩態度先？」。

九巴當時已停駛，司機與大媽理論。（影片截圖）

九巴當時已停駛，司機與大媽理論。（影片截圖）

大媽斥「你咩態度？」 九巴車長：正常態度

這時司機走到大媽擺放行李篋位置，指着行李篋說「我正常態度，我而家話你聽唔得就唔得，你唔好同我講」；司機又指向車外表示「全世界望住你」。大媽不服氣，稱「而家無輪椅，你咩事啫？」，司機回覆「無輪椅咁點啊？無輪椅唔係你話事！」。

司機走到大媽擺放行李篋位置，指着行李篋說「我正常態度，我而家話你聽唔得就唔得，你唔好同我講」。（影片截圖）

2人繼續理論。（影片截圖）

2人繼續理論，大媽表示「我而家企喺度唔得咩？」，司機反駁「企喺度還企喺度，唔畀你扣就唔畀你扣，兩回事。你唔使影，你慢慢嚟」。大媽追着拍攝說「我而家影晒啦」，車長則明言「你唔解帶（扣帶）一日都唔使開車。無乘客還無乘客，唔係畀你咁樣用，明唔明？」。直至影片最後，大媽仍不願解扣，又說會把影片放上Facebook。

大媽強調行李篋沒有阻人。（影片截圖）

大媽強調行李篋沒有阻人。（影片截圖）

網民大讚車長

網民看過影片批評大媽行為自私，大讚車長做法正確，「支持車長」、「車長好嘢」、「呀姨唔該妳要守規矩，唔喺妳想點就點！」、「笑咗，隔籬有個位係放小型行李，司機唔畀佢擺嗰個位都好合理」、「咁一陣有輪椅人士咁點呢？」、「正常態度，啲人真係以為拍片大晒！」、「應該都以後唔畀搭巴士」、「其實真係唔得嘅，畀你扣就係人情」。

不過也有網民認為，即使大媽行為不妥，車長對答上宜注意語氣，「支持，不過對答上，可以保護自己及公司形象則更佳」。