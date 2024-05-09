印度媽媽因1句話把6歲殘疾兒子「丟下鱷魚河」　找回時手已被吃掉

印度媒體報導，一位母親竟將6歲的身心障礙兒子扔進一條鱷魚出沒的河流，這名男童據報已遭鱷魚咬死。



根據印度時報等媒體報導，這家人姓庫瑪爾，住在卡納塔克邦北卡納達縣（Uttara Kannada）境內一個村莊。

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當母親的莎維德麗（Savitri Kumar）跟先生拉維（Ravi Kumar）發生了激烈爭吵。

報導指出，拉維與莎維德麗還有另一個2歲的兒子，經常因為大兒子維諾德（Vinod）的聽覺跟語言障礙發生爭執。拉維質疑莎維德麗決定把一個有語言障礙的孩子生下來，還屢次要妻子「把孩子丟掉」。

兩人4日晚間再度因為此事的爭執升級後，感到「悲痛」的莎維德麗據報就把兒子扔進了一條水溝，而這條水溝直接流往鱷魚出沒的卡利河（Kali river）。

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目擊此事的鄰居趕緊報案，警方與消防隊的潛水人員隨即抵達現場，在當地居民協助下，在水中尋找男孩的下落，但因夜色妨礙無功而返。

搜索行動隔天早上再度展開，據傳從鱷魚嘴裡找到男孩遺體，右手已被吃掉。一名警官表示，男孩全身都有嚴重的傷痕跟咬痕，顯示他死於鱷魚攻擊。

警方表示，庫瑪爾夫妻都已被捕，男孩遺體已被送往驗屍以查明確切死因。

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