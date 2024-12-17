28歲女每日吃1物！持續1年揭患大腸癌3期　醫生教辨別痔瘡定患癌

飲食習慣對健康有重大影響。台灣大腸直腸外科醫生分享2個病例，有人每日必吃1包鹹酥雞，持續吃了1年後罹患大腸癌。另外1名女子則好杯中物，時常喝客人剩下的酒，同樣也是喝了1年多後，發現罹患大腸癌第3期，2人現正接受化療治病中。



糠榮誠醫生指有病人每天飲烈酒，一年多後揭患大腸癌第3期。（GettyIamges）

據台灣媒體報道，大腸直腸外科醫生糠榮誠在「聚焦2.0」節目中分享2個病例。兩人都是28歲女性，沒有癌症家族史，但都擁有近似的不良飲食習慣。

第一位女子有長期便秘問題，且經常熬夜要到凌晨一時多才睡，而她每天下班後會買1包鹽酥雞回家吃，這習慣持續1年多後，發現大便帶血求診，經大腸鏡檢查後確診為第3期大腸癌，已進行手術，正接受化療。

其中一位女病人每天下班後會買1包鹽酥雞回家吃，吃了1年多後也證實患大腸癌。（示意圖／GettyIamges）

第2位女子則在夜總會做侍應，除了有吸的習慣，還會經常喝掉客人剩下的威士忌。該女子喝了大約1年多後，上腹突然感疼痛而就醫，發現大腸內有腫瘤，顯示為第3期大腸癌，目前也在進行化療。

糠榮誠醫生解釋，罹患大腸癌通常有3個條件：首先是腸黏膜受損，其次是帶有致癌基因，最後則是接觸到致癌物質。上述兩個病例可能都具備這3個條件，再加上不良飲食習慣，如愛吃煎炸食物和飲烈酒，使得她們在年紀輕輕時就患上大腸癌。

糠榮誠醫生續指，有不少病人會將腸癌引起的血便誤認為是痔瘡。（示意圖／GettyIamges）

糠榮誠醫生續指，有不少病人會將腸癌引起的血便誤認為是痔瘡。他表示，痔瘡的出血通常發生在肛門口1厘米位置，且排便後會流出鮮紅色血迹，而腸癌引起的血便，則多是在糞便中有暗紅色血迹。他強調，如果出現這種情況，應立即就醫，以免延醫。