33歲性感網紅自爆「還是處女」跌破網民眼鏡　想曳曳要先過這12關

美國佛羅里達州朱庇特市（Jupiter），一位33歲擁有姣好身材和亮麗外型的舞者諾布（Danyelle Noble）近期接受採訪表示，自己還是處女，跌破不少人眼鏡。



更令人意外的是，她並非不渴望擁有一段感情，只是不願將就一個人，更不會考慮約砲。

美國佛羅里達州朱庇特市（Jupiter），一位33歲擁有姣好身材和亮麗外型的舞者諾布（Danyelle Noble）近期接受採訪表示，自己還是處女，跌破不少人眼鏡。（IG@_fashionablynoble_）

美國佛羅里達州朱庇特市（Jupiter），一位33歲擁有姣好身材和亮麗外型的舞者諾布（Danyelle Noble）近期接受採訪表示，自己還是處女，跌破不少人眼鏡。（IG@_fashionablynoble_）

美國佛羅里達州朱庇特市（Jupiter），一位33歲擁有姣好身材和亮麗外型的舞者諾布（Danyelle Noble）近期接受採訪表示，自己還是處女，跌破不少人眼鏡。（IG@_fashionablynoble_）

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據《紐約郵報》報導，諾布坦言自己相當挑剔，她說：

我很清楚自己要的是什麼，我有很高的標準，不會隨便將就。我不是來約會，然後和男人上床的。

接著補充說，許多朋友會使用交友軟體，在第一個晚上就和約會對象回家，但那絕對不是她的作風。

諾布表示，她以前會因為自己的處女身分而感到難為情，但現在已經學會以此為榮：「我曾經會覺得很尷尬，如果有人問起，我就會撒謊說自己不是處女。但現在我能更坦然地談論這件事，也讓我意識到，保持童貞並沒有錯，許多男性其實很尊重這一點。」

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而這位在IG上有超過20萬人追蹤，外型亮麗的女子也列出了12項標準，只有符合這些條件的男性，她才會考慮發展感情，甚至上床，包括「重視家庭、真誠、善良、高大、健壯、喜歡旅行、熱愛戶外活動、勇於冒險、從未結過婚、幽默感十足、生活穩定，以及尊重她」。

同時諾布坦言，自己從未談過一段認真的感情，而且在第一次約會時就會告訴對方自己仍是處女「我約會最久的一次，到了第三天就沒有下文了」，為此還曾考慮上相親節目尋找真命天子，但現在已經習慣單身。

她表示：「老實說，有時候我覺得一個人會更好，因為我什麼都能以自己為主。我不需要一個人來束縛我。」

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儘管如此，諾布仍然相信完美伴侶就在某個地方等著她，即便可能不在身邊。「我覺得我的另一半可能在另一個國家，美國目前的情況不太適合我。」

同時諾布也保持樂觀，「但我知道上帝自有安排」，並表示：「我會繼續做自己喜歡的事情。當那個人出現時，我們一定會迸出火花，他就是我的真命天子，而我也會很慶幸自己等了這麼久，終於找到屬於我的男人。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】