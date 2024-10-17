紫色$50鈔是偽鈔？台男收到找續嬲爆︰不再來港　網民質疑呃流量

香港的紙幣歷年來不斷推出新版，但收到舊版紙鈔，卻未必人人都「識貨」。有來港的台灣男遊客在網上懷疑刻意用簡體字發帖，指日前光顧旺角1間茶餐廳，結帳後收到紙幣找續，回到酒店後發現其中2張50元紙幣是紫色，與平時見到的50元紙幣明顯不同，批評店家「太不老實了，以後不來香港了」。



許多網民發現台男所謂「偽鈔」，其實是舊版50元紙幣，因相對珍貴，其價值甚至高於面值，網上不少人叫價每張逾百元，懷疑樓主不識貨，笑言「太好笑」、「紫色那2張是舊版本50元，還在流通，而且比新版還珍貴」；不過，亦有人質疑樓主「其實呢篇嘢擺到明係想博流量，又真係有好多人好認真地去覆」。



樓主光顧旺角1間茶餐廳後收到紙幣找續，回到酒店後發現其中2張50元紙幣呈紫色，和平時見到的50元紙幣明顯不同，批評店家「太不老實了，以後不來香港了」。（Threads圖片）

台男以為收到偽鈔 斥店家不老實

該名台男一向在Threads表現活躍，而且經常用繁體字撰寫訪港心情，近日卻在Threads用簡體字發帖，早前到旺角1間茶餐廳用膳，隨後收到紙幣找續，但當時不以為意，直至回到酒店，才見到其中2張50元紙幣呈紫色，和平時見到的綠色50元紙幣不同，懷疑是偽鈔，批評「（茶餐廳）太不老實了，以後不來香港了」。

許多網民認出紫色鈔票是舊版50元紙幣，買賣價動輒逾百多元，質疑有人騙流量。（《行運一條龍》電影截圖）

但大量「識貨」網民認出紫色鈔票是舊版50元紙幣，價值比面值還高，「你手上的2張50元紙幣，不是你口中的假鈔，是千真萬確的真紙幣嚟來的，只是沒有那麼常見而已」、「是真的啊！還是狀態非常好的港英時期$50！我們也有保留，真的太幸運了，要好好收藏啊」，更有人打趣說「的確是假鈔，給我吧」。

本港拍賣網站亦有舊版紫色50元紙幣發售，叫價由120元至980元，視乎印製年份和保存完好程度。

本港拍賣網站顯示，被拒收的50元紙幣「有價有市。（Carousell截圖）

本港拍賣網站顯示，被拒收的50元紙幣「有價有市」。（「流星樹影」截圖）

（Threads）