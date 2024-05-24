糖水店收顧客找續　驚見48年前$10紙幣！網民勸收藏笑言：執到寶

舊版鈔票除了是歷史印記，亦可能具有收藏價值！近日有糖水店發帖稱收到顧客找續「青蟹」，即舊式10元紙幣，細看後更驚訝發現紙鈔是48年前發行的！不少網民看到鈔票照片後都表示新奇，而且相當羨慕，勸樓主好好保留，「嘩，第一次見」、「執到寶！留起」、「呢張嘢應該高過票面值」。



有糖水店收到食客找續俗稱「青蟹」的舊式10元紙幣，而紙鈔發行距今已48年。（facebook專頁「糖水雄」）

日前有糖水店在Facebook專頁「糖水雄」發帖，稱收到食客找續時，發現其中10元紙鈔是舊式鈔票，令他驚呼「幾耐世紀之前？」。從照片可見，該張綠色10元紙鈔的發鈔銀行為「香港上海匯豐銀行」，發鈔年、月、日是1976年3月31日。紙鈔表面略有發黃，但無甚摺痕，圖案清晰。

樓主稱顧客是「1個約30幾歲嘅姨姨」，令網民充滿遐想，笑言想到電影《胭脂扣》中梅艷芳飾演的如花一角。（《胭脂扣》劇照）

照片引起網民熱議，有年輕網民表示新奇，「嘩，第一次見」、「真係未見過」，也有人好奇顧客身份，「個客係唔係時空穿越過嚟？」、「想知咩客找畀你」。樓主回應「1個約30幾歲嘅姨姨」，令網民充滿遐想，笑言想到電影《胭脂扣》中梅艷芳飾演的如花一角，「佢係咪着住旗袍，攞住個保溫壼嚟買？」、「請問石塘咀點去啊，我想搵12少呀」。

有部份網民向樓主表示有意收購，「古董，想要，係我出世嘅年份月份」。也有不少人勸樓主好好保留，指70年代的紙鈔有收藏價值，「執到寶！留起」、「呢張嘢應該高過票面值」、「正嘢呀！收藏紀念喇」。惟有網民提出質疑，指同款鈔票發行量不低，「我媽有一疊」、「應該唔少人有」，也有人問「仲用得咩？」。

記者在網上拍賣交易平台「旋轉拍賣」以「70年代匯豐10元」字眼搜索，發現有不少放售項目，依據鈔票使用度、完整度、保存狀況及序列號「靚唔靚」等以不同價位發售，有的在100元以內，有的介乎100元至數百元。而搜尋結果中，最貴的項目是1956年所出的10元紙鈔，售價為9,980元。

（Facebook「糖水雄」）