拒載有理？大媽坐的士　1句激嬲司機被趕下車：坐第2架　後續超狂

的士乘客態度不佳，司機是否可以「拒載」？本港網絡流傳1段影片，指上水有大媽乘客拿着推購物車上的士時，嫌車廂細，結果觸怒司機，要求大媽下車乘搭另一架的士。大媽聞言不滿咆哮「咩啊？使唔使咁樣講嘢啊？」，又揚言「我而家上去法庭都未驚啊！講1句啫，X你老X啊！」，司機則表示「係咪去差館啊」，強調「我揸車唔係畀你X㗎！」。雙方爭吵直至影片結束。



影片引來網民熱議，有人批評大媽行為離譜，「而家啲大媽真係黐線」；但也有大批網民認為司機做法等同「拒載」，「一開口就叫人搭第二架，你無嘢呀」、「乜可以叫乘客搭第2架的士咩，即揀客拒載要扣分」。亦有網民指出，「咁其實，你嫌車細，你可以搭第二架又係真，無咩態度唔態度」。



本港網絡流傳1段影片，指上水有大媽乘客拿着推購物車上的士時，嫌車廂細，結果觸怒司機，要求大媽下車乘搭另一架的士。（影片截圖）

大媽乘客與司機罵戰

有的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布「車CAM（行車記錄器）」影片，留言「上水街市西客，嫌車廂細，發爛渣X老X」。

影片長47秒，見到事發周日（10月13日）下午4時20分，1名大媽正拿着手推購物車上的士，邊進入車廂邊埋怨。司機不滿，叫大媽乘客下車，「咁你搭第2架囉，第2架好啲」，大媽聞言咆哮「咩啊！」，司機重複「我話你搭第2架啊」。

1名大媽正拿着手推購物車上的士，邊進入車廂邊埋怨。司機不滿，叫大媽乘客下車。（影片截圖）

1名大媽正拿着手推購物車上的士，邊進入車廂邊埋怨。司機不滿，叫大媽乘客下車。（影片截圖）

大媽隨即發怒斥責司機，「人哋講1句，使唔使咁樣講嘢啊！」。司機回應「你做咩咁惡啊？錄緊音」，大媽則揚言「我而家上去法庭都未驚啊！講1句啫，X你老X啊！」。司機再問「係咪去差館啊！」，大媽稱「我都唔驚你啊！」，司機於是反駁「我有錄音㗎！我揸車唔係畀你X㗎！」。2人繼續爭吵直至影片結束。

網民看過影片議論紛紛，有人批評大媽行為離譜，也有大批網民認為司機做法等同「拒載」。（影片截圖）

網民質疑拒載

網民看過影片議論紛紛，有人批評大媽行為離譜，「而家啲大媽真係黐線」、「小露寶都叫細架？」、「佢講粗口鬧你，可以要求佢落車，唔落車就報警，揸車需要高度專注，客人講粗口駡司機會影響司機情緒令駕駛有危險，百份百理由拒絕開車」。

但也有大批網民認為司機做法等同「拒載」，「一開口就叫人撘第二架，你無嘢呀」、「乜可以叫乘客搭第2架的士咩，即揀客拒載要扣分」、「第2句就叫人搭過第2架車，呢啲仲唔係叫拒載係叫乜嘢？」、「咁睇返呢條片如果叫差人嚟就一定係的士司機衰硬，因為個婆婆只係自言自語話個位點解分得咁開，但係的士司機就即刻叫人搭第二架車即係拒載」、「呢啲留返同法官講，但影片就非常清晰，的而且確係的士司機首先開始挑起爭拗，老人家自己自言自語完全唔係鬧的士司機」。

亦有網民指出，「咁其實，你嫌車細，你可以搭第二架又係真，無咩態度唔態度」。

的士拒載可記分

根據的士司機違例記分制度，「故意拒絕或忽略接受租用」、「拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方」，可記10分。

記分制下，當的士司機在任何2年期間被記的分數累計至指定水平，便會觸發相應行動或罰則。具體而言，若被記8至14分，運輸署署長會向該人送達1份的士司機違例記分提示；若被記10分或以上，該人亦會收到1份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。如該人無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁1個月。

另外，若被記15分或以上，該人可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。