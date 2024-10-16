港鐵MMA│後生仔挑釁大叔：打交啊！　遭連環拳打到瞓地　後續更狂

【港鐵MMA】港鐵變「功夫列車」？本港網絡瘋傳1段「港鐵MMA」影片，港鐵東鐵線列車車廂內有1名年輕男子與1名黑衣大叔爭執，其間年輕男挑釁「打交囉」，結果大叔即時「穿心腿」加「連環拳」把年輕男打倒在地。周邊乘客紛紛勸止，大叔怒嗆年輕男「你話好X打啊嘛！揪唔揪？」。最終2人未有再打架，大叔則走向座位位置，但仍不滿說「係咪好X揪啊，我而家即揪佢囉」，年輕男則未有出聲。



影片引來網民熱議，「阿叔食過夜粥」、「阿叔完美示範咩叫『講多無謂，打過最實際』」；惟也有網民認為不應打架，「衝動是魔鬼。到最後是沒有贏家」、「打勝坐監，打輸入廠」。



本港網絡瘋傳1段「港鐵MMA」影片。（影片截圖）

年輕男挑釁大叔被打到倒地

本港多個Facebook群組、threads帳戶周二（10月15日）起流傳該段「港鐵MMA」影片。影片長44秒，見到港鐵東鐵線列車車廂內1名穿白衣年輕男子與1名穿黑衣大叔正在爭吵，大叔怒指「好X打得啊？X我唔X打得……」，年輕男於是挑釁道「打交囉！」。

1名穿白衣年輕男子與1名穿黑衣大叔正在爭吵。（影片截圖）

年輕男挑釁道「打交囉！」，大叔聞言即衝前一腳「穿心腿」踢向年輕男。（影片截圖）

+ 2

詎料這句觸發「大戰」，大叔聞言即衝前一腳「穿心腿」踢向年輕男，年輕男伸手擋腳，卻被大叔連環拳打頭，頓時落入下風，大喊「報警啊！」。惟大叔未有停手，年輕男想反擊不果被打到跌在地上，大叔還追上狂踢。

乘客勸架被波及

這時其他乘客勸止「喂好喇！」。大叔停腳，年輕男撐扶着站起來，大叔指着年輕男問，「揪唔揪？我問你揪唔揪？你話好X打啊嘛！揪唔揪？」。年輕男未有回應，有戴眼鏡男子站在中間勸架。不過阿叔怒氣未止，撿起地上物品擲向年輕男泄憤，卻誤中勸架的眼鏡男，後生仔則咆哮「做咩搞我啲嘢啊！」。

有戴眼鏡男子站在中間勸架。（影片截圖）

勸架的眼鏡男之後走開，大叔再問年輕男「揪定唔X揪，好X揪啊！」。最終2人未有再打架，大叔則走向座位位置，但仍不滿說「佢X我啊嘛，我而家咪X佢囉，佢係咪好X揪啊，我而家即揪佢囉」，年輕男未有出聲。

最終2人未有再打架，大叔則走向座位位置，但仍不滿說「佢X我啊嘛，我而家咪X佢囉，佢係咪好X揪啊，我而家即揪佢囉」，年輕男未有出聲。（影片截圖）

網民：阿叔食過夜粥

網民看過影片議論紛紛，「阿叔食過夜粥」、「阿叔完美示範咩叫『講多無謂，打過最實際』」、「呀叔身形咁硬淨都贏咗九成，又企得穩」、「無咁上下技藝就唔好撩人，諗住蟹伯，點知俾人打鑊金」、「個後生廢到，又叫人打，俾人質幾拳即刻收X」、「中間哥哥好勇，平息打交事件」。

然而也有網民認為不應打架，「都市炸彈！」、「衝動是魔鬼。到最後是沒有贏家」、「打勝坐監，打輸入廠」、「即刻報警喇，出手咪輸」。