搭的士會展去中港城$355？司機解釋收隧道費　小紅書女報案後續是

的士收費爭議時有，而近日有小紅書用戶發帖抱怨來港坐的士卻疑似被騙。她指當日從會展坐的士到中港城，約16分鐘的車程連隧道費竟被收取355.5元，與她利用應用程式估算的50多元車費相差甚遠。當她提出不解時，司機解釋是「要加上過海隧道費和雙程費」。樓主雖覺得司機解釋難以釋疑，但因趕行程，於是只好付費下車。事後她經網民提醒可能受騙，決定經網上進行舉報，並獲交通投訴組回覆指「該名司機的行為可能不符合相關的道路交通條例」，而案件已轉交運輸署跟進。



的士記分制已於9月22日生效，的士司機被記15分或以上可被取消駕駛的士資格，首次停牌3個月，其後每次6個月，其中「濫收車資」可被記10分。



近日有小紅書用戶發帖抱怨來港坐的士卻疑似被騙，最終決定透過電子報案中心進行「舉報科技罪案及騙案」的網上報案，並向交通投訴組投訴。（小紅書）

該名女生在小紅書發帖講述來港坐的士疑遇騙的事，表示周日（13日）下午5時許從香港會議展覽中心坐的士到中港城，車程大約16分鐘。她指根據她使用應用程式「高德地圖」估算車費，約需50多元，但到埗後卻被司機收取355.5元。

她即時要求司機解釋收費，司機就指車資需加上附加費「過海隧道費和雙程費（意指隧道回程費）」。由於樓主趕着去坐船，沒時間再與司機理論，就先繳付車費並保留了收據，及記下車牌號碼。

收據資料有缺失部份

從該張收據來看，除了一般收據會出現的收費公里、收費分鐘、附加費、總車費等資料，還出現「『載客次數』8次」、「『總小跳數』35次」的項目。然而，有些重要的資訊如的士車號、上下車時間，則並未出現在收據上。

樓主收到的收據缺少重要資訊如的士車號、上下車時間等。（小紅書）

樓主事後「愈想愈不對路」，認為車費與她從應用程式預算的差太遠，於是上網爬文發現其他網民指過海費最高也只是50元，「（就算）雙程收的話$50 x 2 = $100，加起來也才$150」，她怎麼也想不通車費355.5元是怎麼來，於是發帖問「家人們我是不是被坑了」。

網民指收據存疑倡報警

帖文引起網民熱議，不少網民都留言指樓主「被騙了」，又幫忙分析收據上的問題，並建議樓主報警，「這根本不是打車的收據」、「收據上載客次數是8，這張是他那天當時8次載客的總數，前後載了8次客，共跳了35次錶，總數是$29x8+$2.1x35=$305.5，和收據上一樣，報警去捉了害群之馬」、「任何收取過海隧道費超過$50的就是詐騙你的，請原地打999報警，千萬不要姑息」。

樓主看完網民分析後，決定透過電子報案中心進行「舉報科技罪案及騙案」的網上報案，並向交通投訴組投訴。從她上傳的交通投訴組回覆照片可見，案件已轉交運輸署跟進，並指「該名司機的行為可能不符合相關的道路交通條例」，又指如樓主願意作證，協助警方調查，便會將個案交予警務處跟進。

而根據運輸署指引，過海的士收費3條過海隧道全日劃一25元，如乘客並非在過海的士站上車，須支付去程25元及回程25元的隧道費，總數為50元。樓主事後亦提醒其他網民「以後去香港的朋友們記得不要被騙啦！去程+返程過海隧道費也是最高50元」。

的士記分制已於9月22日生效，的士司機在任何2年期間被記15分或以上可被取消駕駛的士資格，首次停牌3個月，其後每次6個月。運輸署指記分制涵蓋影響的士服務質素，現行法例中屬刑罰較高的11項與的士司機相關罪行，其中《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章第47（2）條）「濫收車資」可被記10分。

（小紅書）