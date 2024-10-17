儲70年近2萬個硬幣重152磅！9旬翁准解封　家人數足1周　金額驚人

老一輩未必有投資觀念，很多人都會將多餘錢財放入「豬仔錢罌」。美國1名91歲老翁過去70年來，將多餘硬幣放入1個巨大玻璃瓶，儲了70年後，批准家人解封數錢，家人久經辛苦搬運，努力倒出近2萬個硬幣，重達152.5磅，除了美國硬幣之外，還有其他國家硬幣和雜物，總數達2,052.76美元（約1.6萬港元），而最古老的硬幣是1928年1美分硬幣，市值隨時高過面值，老翁初時以為不夠1,000美元（約7,800港元），故對金額感到震驚。



家人將事件上載至網上討論區，許多網民大讚有趣，「多謝樓主一直更新」、「好有歷史價值」、「願伯伯身體健康」。



1名91歲老翁過去70年來，將多餘硬幣放入1個巨大玻璃瓶，儲了70年後，批准家人解封數錢。（Reddit討論區圖片）

家人需要用手推車搬運玻璃瓶，為了防止中途玻璃碎裂，他們用毛毯和膠帶包裹。（Reddit討論區圖片）

老翁最初拒絕家人解封數錢

樓主在「Reddit討論區」多次發帖交代事件，其91歲祖父過去70年來將錢放入1個巨大玻璃瓶，由於數量實在太多，所以家人包括樓主一直詢問能否解封數錢，以完成家族「創舉」，但祖父不時拒絕。

不過祖父年事已高，想在臨終前知道自己儲了多少錢，近日終於批准家人數錢。圖中可見，他們需要用手推車搬運玻璃瓶，為了防止中途玻璃碎裂，他們用毛毯和膠帶包裹，硬幣連瓶重達164.6磅。

硬幣連玻璃瓶重達164.6磅。（Reddit討論區圖片）

家人用膠帶玻璃瓶躺平，再用木塊放底傾斜，然後逐一取出。（Reddit討論區圖片）

家人辛苦搬運數錢數足1周

他們用膠帶玻璃瓶躺平，再用木塊放底傾斜，然後逐一取出，當取出所有硬幣後，他們花了1周進行分類和計數，數到連手都變黑，所有硬幣重量達到152.5磅，除了美元硬幣之外，另有其他國家硬幣和糖果包裝紙、水果貼紙及門票等雜物，

樓主在最後1個帖文指出，他們數到共有5,708個25美分、3,909個10美分、2,360個5美分和7,833個1美分，另有數張美元紙幣，橫跨不同年份，總數達到2,052.76美元（約1.6萬港元），當中最古老的硬幣是1928年1美分硬幣，市值隨時高過面值。

家人數到共有5,708個25美分、3,909個10美分、2,360個5美分和7,833個1美分，另有其他國家硬幣和糖果包裝紙、水果貼紙及門票等雜物，總數達到2,052.76美元（約1.6萬港元）。（Reddit討論區圖片）

家人花了1周進行分類和計數，數到連手都變黑。（Reddit討論區圖片）

「散銀樽」價值驚人

不過，大約有27個美元硬幣嚴重變形，無法計入其中。祖父對金額感到震驚，因以為不夠1,000美元（約7,800港元）。

相關帖文引來大量網民討論，留言指「好有意義」、「虧伯伯儲到咁多年」、「厲害」、「辛苦你們」，亦有網民指出在25美分硬幣在1965前是由銀製成，代表其價值遠遠超過25美分，這個「散銀樽」價值更高，事件吸引當地媒體報道。

（綜合）