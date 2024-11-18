港鐵女童車廂扶手「做體操」　乘客不滿當遊樂場　見家長反應更嬲

小朋友好動十分正常，但在公共交通工具影響到別人就需要家長管教！有港女早前在網上發帖，稱乘搭港鐵時遇到1名操普通話女童攀爬扶手當「做體操」，先用兩手緊握上方橫柱，再用雙腳夾住旁邊的直柱，「當依度遊樂場」，其家長在旁邊「睇住完全冇理過」。網民無奈指「呢個年代啲細路曳咗好多」，但覺得家長不阻止責任更大，但也有人不滿她「公審細路」。



港鐵車廂內有女童攀上扶手，先用兩手緊握上方橫柱，雙腳夾住旁邊的直柱，猶如在遊樂場爬架。（Dcard圖片）

家長在旁「完全冇理過」

樓主在Dcard討論區發文，她早前乘搭港鐵，在車廂遇到1名女童「做體操」，照片所見，女童攀上扶手，先用兩手緊握上方橫柱，隨後再用雙腳夾住旁邊的直柱，猶如在遊樂場爬架。樓主指女童操普通話：「你當依度遊樂場？」更令她氣憤的，是女童的家長其實就在旁邊，「佢家長喺旁邊睇住完全冇理過喎」。

有網民不滿兒童在地鐵內玩樂，「不限大陸，香港、外國嗰啲都係咁曳，我見好多monkey，呢個年代啲細路曳咗好多」、「可能人哋係馬戲團世家出身，不得不說，而家啲細路真係百厭好多」、「你大聲笑住話monkey monkey啊」，但又認為家長的責任更大，「無家教」、「問題在唔理佢嘅家長」、「細路就係咁，仆X嘅其實係唔理佢嘅家長」。

有網民惡搞樓主的照片，改成女童正在公園玩攀爬架。（Dcard圖片）

網民批評樓主公審小孩

也有網民認為樓主小事化大，「唔明有咩問題，細個都咁玩過」、「雖然咁做唔係幾好，未至於冇家教」，甚至反批評樓主「擺上網公審細路你都好唔到去邊」。亦有人將相片創意改圖，將女童的相片背景改成遊樂場，引起眾多網民爆笑按讚。

（Dcard）