港鐵當餐廳？男子車廂爽歎吉野家牛肉飯照瘋傳　網民嘲：鐵路便當

港鐵附例列明車廂內不准乘客飲食。不過昨日（11月4日）本港網絡流傳1張相片，顯示有男子於港鐵車廂內公然進食吉野家外賣，他完全無視車上其他乘客，先是將牛肉倒入飯盒內，然後沉浸自己世界「開餐」，有同車乘客感不滿，拍照公審到網上，引來網民批評他行為缺德。



根據《香港鐵路附例》第27B條列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。



有乘客搭乘港鐵時，於車廂目睹有男子公然進食吉野家。（FB「東涌居民關注組」圖片）

港鐵車廂食吉野家牛肉飯

相關照片最先被上傳到facebook群組「東涌居民關注組--東涌東討論區」，上傳者不滿稱「咩人都有」。如照片所示，1名身穿白色上衣、墨綠色長褲的男子正搭乘港鐵，他坐在疑是盛載管弦樂所用樂器的木盒上，地下則放有連鎖快餐店吉野家膠袋，以及外賣膠盒。當時車廂內有不少乘客，但他無視眾人，坐於車廂中間通道位置，並將牛肉倒入飯盒內，然後拿起筷子公然「開餐」。

帖文其後被轉載到不同群組，有網民批評男子行為自私，「呢啲正冚家X」，又嘲諷「可能真係好肚餓呢」、「趁熱食，無可厚非」、「鐵路便當」。有留言就指樓主網上公審舉動多餘，「點解唔即場話佢唔好食嘢？影相擺上網佢會無得食？」。

港鐵車廂進食可被罰款2,000元

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元。第27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。

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