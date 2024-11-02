港鐵媽媽與子衝門上車　女童獨留月台驚到扎扎跳　後續這樣阻開車

家長應時刻看顧好子女，搭港鐵時更切記不可衝門！網上流傳1條影片，指有母親帶同1對年幼子女在港鐵落馬洲站登上列車，疑當時車門正在關閉，母親與兒子率先走進車廂，月台幕門隨即關上，紮孖辮的女兒因未能及時登車，與媽媽被幕門隔開，母親和兒子立即用肉身和手部阻擋車門關上，以免列車開出。女童則心急如焚，驚慌得在月台跳起來。港鐵職員聞訊趕至，示意控制人員開車門，女童隨即跑入車廂與媽媽團聚。



許多網民留言炮轟片中女子太大意，隨時慘女兒，「作為大人，好心帶小朋友就咪衝門」、「家長錯誤示範」、「咁細的小朋友都唔拖實」。



1名媽媽帶同1對年幼子女乘搭港鐵，女子沒有拖住男女童，自己進入車廂，男童緊隨其後。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

幕門關上女童獨留在月台

相關影片被上載至facebook群組「大埔 TAI PO」，長約28秒，現場是港鐵落馬洲站往金鐘方向，估計有母親帶同1對年幼子女乘搭港鐵。只見女子走在最前，但沒有拖着子女，自己率先進入車廂，而男童緊隨其後，此時月台幕門隨即關閉，紮孖辮女童「望門興嘆」，孤伶伶地在月台上乾着急大叫。

片中女子和男童見狀，分別用肉身和手擋着車門，防止列車關門開走，附近女乘客亦出手相助。女童眼見幕門仍然緊閉，自己無法和家人在一起，驚慌得在月台舉手「扎扎跳」。

女童眼見幕門仍然緊閉，自己無法和家人在一起，急到在月台舉手「扎扎跳」。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

1名港鐵男職員上前了解情況，隨後示意控制人員打開月台幕門及列車車車門。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

車門重開，女童隨即跑入車廂與家人重聚。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

車門重門終一家團聚

因車門持續未能關上，1名港鐵男職員上前了解情況，隨後示意控制人員打開月台幕門及列車車車門，女童隨即跑入車廂與家人重聚，影片至此結束。

影片引來大量網民熱議，直斥涉事媽媽大大意，「咩家長嚟㗎？生仔真係要考牌！」、「好彩個妹妹冇繼續行，唔係就夾喺中間」、「任何情況下，幾時都要睇住個小朋友，點可能由得佢哋墮後行㗎」，又狠批衝門行為隨時禍及孩子，「根本就唔應該衝門，如果架車開咗，小朋友亂衝會好危險」。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）