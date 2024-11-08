港鐵逃票？阿婆企圖「黐住入閘」　被識穿後咁講　港女：厚顏無恥

【港鐵/逃票/長者】搭乘交通工具當然要付車資！近日有港女於社交平台發文，指搭乘港鐵準備入閘時，發現有內地長者「跟到勁貼」想趁機跟隨入閘。對方發現被樓主識穿詭計後，竟轉至旁邊閘機，跟隨另一男生入閘，她不滿對方逃票舉動，故狠斥對方「厚顏無恥」。



不少網民都譴責該長者行為，「所以囉！我首選舊式轉棍閘機」；惟有人指出「老人家喺大陸搭地鐵好似唔使錢，佢以為香港都一樣」，估計對方未必是存心「逃票」。根據網上資料顯示，深圳市設有長者乘車優惠，只要年滿60歲或以上，無論哪一個國家或城市的旅客，均可以免費搭乘深圳地鐵。



有後生女搭港鐵準備入閘時，被內地阿婆「跟到勁貼」企圖跟隨入閘。（示意圖／資料圖片）

搭港鐵入閘被內地阿婆「跟到勁貼」

「點解亂咁跟人都得」，該女生在threads發文，指日前搭乘港鐵行至入閘口時，不慎將學生證錯當成八達通拍卡，退後一步時察覺有內地阿婆「跟到勁貼」，之後發現對方原來是想跟隨其後一同入閘。

阿婆隨另一男生入閘

阿婆眼見被樓主發現，便走到旁邊閘機，跟隨另一名男生入閘，樓主形容「個男仔嘅女朋友喺後面望到呆X晒」，阿婆最後還要向她辯稱，跟隨他人入閘是因為沒有八達通，她不滿對方舉動，因而怒斥「厚顏無恥」。

樓主表示阿婆眼見未能跟隨她入閘，便走到旁邊閘機跟隨另一男生進入閘內。（threads圖片）

網民狠批逃票行為無恥

許多網民紛紛批評該長者企圖逃票行為，「無恥當錢使」、「所以囉！我首選舊式轉棍閘機」、「下次應該大叫，反正地鐵大把職員，一定衝過來」，並呼籲他人搭乘港鐵時小心被人「跟得太貼」，「喺車入面都會貼到好埋，小心係小偷」。

惟有人指出內地地鐵和港鐵對長者的車資收費規定有出入，估計當中涉及誤會，「老人家喺大陸搭地鐵好似唔使錢，佢以為香港都一樣」。而根據網上資料，深圳市近年推出長者乘車優惠，無論是哪一個國家或城市的旅客，只要年滿60歲或以上，均可以免費搭乘深圳地鐵，香港長者在內地亦同樣享有以上交通津貼。

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