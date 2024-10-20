學神練倒後泊車！Tesla攝入霸位被公審　司機咁解釋掀公憤：無品

Tesla司機駕駛態度不時引來爭議，近日有司機於網上平台分享片段，指於九龍塘目睹有「學」牌私家車正練習倒車泊位，當對方駛前準備再次退後時，有Tesla（特斯拉）私家車見狀隨即「攝入」霸位，終令學神停在馬路中間進退兩難，看不過眼故公審對方「老士又無品」，網民亦批評Tesla司機「衰X格」，「人哋練完兩下都走㗎啦，等多幾分鐘咪有得泊」。



片段引來極大迴響，甚至涉事Tesla司機亦現身說法，他上載其「車Cam（行車記錄器）」所拍片段，指他是看見「學」牌打右燈準備離開，他才駛入泊車位，強調「唔係我搶佢個位」，但上述解釋卻惹來眾多網民反駁，「練泊位打埋燈好正常」、「唔離開個位點樣再練多次泊入去？你個牌係淘返嚟嘅？」。



「學」牌私家車練習倒車泊位期間，被Tesla攝入霸位。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

Tesla搶「學」牌仔泊車位

「tesla搶學牌仔泊車位」，有司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳涉事片段，影片可見事發於10月16日（周三）上午約10時半，當時1輛掛有「學」牌的私家車正於九龍塘練習倒車泊位，其間1輛深藍色的Tesla私家車從後方駛至，司機見有空位便迅速駛入泊車位，完全無視「學」牌私家車，令對方被迫停於馬路進退兩難，片段至此告終。

途經目擊事發的樓主看不過眼，繼而上載影片公審，質疑「人哋（學牌）個屎忽（車尾） 都入緊去，仲一嘢插埋去」，又指出前方其實仍有泊車位，「再唔係你停後面等等，人哋見到你想泊車會走㗎」，故狠斥Tesla司機「老士又無品」。

網民批Tesla司機衰格

片段掀起網民熱議，不少人批評Tesla司機駕駛態度，「衰X格」、「人哋練完兩下都走㗎啦，等多幾分鐘咪有得泊」、「搶人車位係賤，學車都搶就更賤」、「學車學埋俾人搶位，都係好難能可貴嘅經驗嚟」、「未有牌已經俾人上咗一課」、「如郁緊車後波泊車，佢咁樣攝入嚟令我要緊急煞車，做唔做到佢不小心駕駛？」；有人則好奇教車師傅反應，樓主則指對方曾下車和Tesla司機理論，但司機卻以「無位泊」而無視對方。

Tesla司機上載「車Cam」片段，指他看見「學」牌打右燈準備離開，才駛入泊車位。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事Tesla司機現身解釋惹議

留言區引來涉事Tesla司機現身說法，並上載其「車Cam」所拍片段，指出「個學神係打燈走，我先入」，強調「唔係我搶佢個位」。他又表示，「如果佢要玩泊車，其實學神可以校低窗同我講佢唔係走，咁我咪走囉，而且個師傅落車唔係好聲好氣同我講」。

惟上述解釋未獲網民接納，更被眾人反駁，「練泊位打埋燈好正常」、「唔離開個位點樣再練多次泊入去？你個牌係淘返嚟？」、「學神泊位緊係要扭幾次，人哋出去再扭過你就塞埋去，學咩人揸車呀你」、「細心諗，學神泊完位，師傅會收走雪糕筒再開車走」、「咁都以為自己啱，無得救」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）