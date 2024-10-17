女友去成人展偷偷賣淫「加價被摸私密部位」男苦主聽到這句更加嬲

不論是情侶或夫妻，若和不是自己另一半的人在肢體、言語上有過多接觸，處理不慎恐會葬送一段感情。一名男網友發文爆料，他提到女友背著自己到成人展打工出賣色相，活動內容曝光後讓他氣得火冒三丈，女友三觀的轉變之大，讓他怒轟：「到底是在理直氣壯什麼？」



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一名男網友在Dcard以「女友偷偷去成人展賺錢任人玩弄」為題發文抱怨，原PO提到，因為共同朋友說溜嘴才知道女友偷偷跑去成人展打工，起初質問時對方還打死不認，直到發怒後女友才從實招來。除了十指緊扣、磨鼻子、安全之吻，甚至還能加價摸私密部位，讓原PO感到毛骨悚然：

「真的覺得好噁心，有種想吐的感覺。」



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想不到原PO女友認為自己很清白、打工內容並無不妥：

「下面有隔著衣服！」



若有太超過的行為也當場拒絕。聽完女友這一句回應，原PO怒轟出賣色相任人玩的賺錢方式：

「到底是在理直氣壯什麼？」



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此外，原PO回憶，原本單純的女友會和朋友們大罵男生嫖妓噁心，如今卻為了賺錢「自願把自己當商品任人摸」，忍無可忍的原PO也提出分手。

貼文曝光後引起網友熱烈討論：

「女友被問支支吾吾代表知道這種事情不是能被輕易接受的，根本明知故犯」

「如果今天是單身當然沒問題，想怎麼搞就怎麼搞，有另一半了應該要先跟對方討論吧，如果覺得這件事沒什麼，那又為什麼要隱瞞呢？」



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此外，有網友提到雖然有人會護航原PO女友可能是經濟上有困難，或是要尊重原女方想法：

「但是在這種敏感的事情，如果真的覺得自己有理有據，要做之前就該跟男友溝通好，不敢事前溝通，不敢事後自行坦白，就是知道對方會不爽，還硬要去做，完全不尊重另一半啊。」



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