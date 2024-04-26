美女偷偷賣淫 民宿老闆男友發現後沒分手還這樣做：事業做大做強
撰文：ETtoday
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大陸一蒙姓正妹因為入住一間民宿，認識了民宿的裴姓老闆，兩人隨後發展成男女朋友。
之後，她背著男友，下海接客賺錢。
裴男發現後，不但不分手，還跟女友合夥一起賺錢，打算把事業做大，把民宿變成艷窟。
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據《紅星新聞》報導，假借旅遊名義，入住街邊公寓民宿，看似正常住宿，實則暗藏「玄機」。
近日，蘭州公安成功搗毀一隱藏在民宿內的涉黃窩點，抓獲賣淫嫖娼人員16名。審訊過程中，嫌疑人蒙女供述出上述所有事實。
2023年8月，蒙女以來蘭州旅遊名義，長期入住城關區一民宿，該民宿由裴男負責日常管理，二人逐漸熟悉後發展為男女朋友關係。
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蒙女一邊與裴男交往，一邊背著男友通過網路拉客招嫖幹起了「老本行」。
裴男在發現女友的「撈金生意」後，不但繼續與她保持關係，還為蒙女提供免費住宿，要求合夥將特殊服務「事業」做大做強，雙方各取所需。
為了賺快錢，二人一拍即合。同時，蒙女將她的「好姐妹」都聚集到民宿中，並通過彭某、王某、李某在網上發布色情服務資訊，吸引客人上鉤，再通過微信等軟體介紹賣淫女性。
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蘭州市公安局城關分局在巡查中發現這一情況後，警員立即跟進偵查，很快挖出了一個以犯罪嫌疑人裴男和蒙女為首，不定期在民宿內依託網路招嫖方式賣淫的團夥。
最後，警員抓獲以裴男、蒙女為首的違法犯罪嫌疑人16名，其中包括團夥主要犯罪嫌疑人5名，賣淫嫖娼人員11名，當場查繳招嫖手機、電腦等一批物品。截至目前，全案已刑事拘留5人、行政處罰11人。
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