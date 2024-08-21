人氣劇集男星涉嫌組織賣淫逃漏稅 工作室回應稱不方便公開細節
撰文：聯合新聞網
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大陸男星張昊唯在人氣陸劇《慶餘年》中飾演「太子」，然而他月初才因八卦李易峰嫖妓牽扯已婚男星戴向宇而成話題，19日卻變成他自己被爆涉嫌組織賣淫，還有逃漏稅問題而登上熱搜。
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大陸「優點娛樂」19日發文爆料張昊唯與友人聊天紀錄，當中有「培養媽咪」、「籠絡天南地北小姐」、「整合頭部資源」等用詞，疑涉嫌賣淫，並指出「組織賣淫」比賣淫、嫖妓嚴重更多，但也猜測可能純粹他和友人聊天在吹牛。此外，文中還指從對話紀錄看來張昊唯可能還涉及做假帳逃漏稅。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
而張昊唯工作室在爆料後於19日晚間否認逃稅，發聲明「在稅務問題上我們一直本著合理合法納稅的原則，絕對沒有任何的偷稅漏稅行為」，同時表示對於網上爆出的錄音內容「真實性後續相信公安機關會給出一個公正的結果」。工作室聲明中指事件牽扯刑事案件，早在一周前他們就報警，目前仍在等待處理結果，所以一些細節不便公開，但他們相信警方會給出一個公正的結果。
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張昊唯日前被曝光聊天時談到李易峰嫖妓，結果把男星戴向宇也牽扯進去，他事後發聲致歉澄清表示「關於戴向宇的部分完全不是事實」。
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