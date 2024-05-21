日本風俗女到韓國賣淫成風 謊稱AV女優 月賺50萬元
撰文：聯合新聞網
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日本女性前往他國的違法賣春事件層出不窮。
近來韓國首爾傳出有三位20多歲的女性，原先以觀光的名義入國，但後來因為賣春行為，違反出入國管理法遭到逮捕，警方同時還逮捕了4位韓國的斡旋業者。
目前越來越猖獗的賣春行為，也引起兩國警方的重視。
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根據日本媒體「マネー現代」報道，本次被逮捕的女性，接一次客人90分鐘，就能賺到30萬到130萬韓圜不等（約1,714到7,427港元），行情遠遠優於日本。
業者也告訴這些女性，只要來韓國一個月，就能賺到千萬日圓（約50萬港元）以上，吸引女性上門。
除了日圓貶值、赴韓報酬高之外，由於日本AV產業的蓬勃，使得韓國業者常常主打能體驗類似AV內容，甚至謊稱賣春者就是某某AV女優等等。
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業者提供能夠在過程中cosplay，以及還能拍下影片等等，都是一般韓國賣春沒有的服務，因此吸引到許多顧客上門。
報導指出，雖然因為政治等原因，讓日韓兩國的關係一直都很緊張，但實際上非常討厭日本人的韓國人並不多。現在30到40歲左右的人，年輕時往往都聽日本流行樂，而在首爾市的鬧區，也能看到許多日式居酒屋店家。
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而韓國目前雖然賣春並不合法，但實際到了夜店酒吧或者卡啦OK等等，還是容易遇到賣春業者的搭訕。
因此網路上也出現一種意見，認為不如合法化賣春行為，或許反而能讓產業更正常，否則以現況來講，就算冒着被抓的風險，恐怕還是有許多日本女性，會為了高額的報酬以身試法。
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