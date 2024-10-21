冰室告示列用餐時限　英文比中文多10分鐘　網民嘲︰時間有匯率？

香港飲食業成本高昂，店舖空間寸金尺土，不少食店都在繁忙時間限制食客用餐時間，並貼出告示說明，望食客諒解。但有小紅書用戶近日上載1張照片，顯示有連鎖冰室貼出雙語告示，用繁體中文表示「本店用餐時間為30分鐘」，但英文部份，卻指用餐時間是40分鐘。



網民批評該冰室有雙重標準，嘲諷「外國人連時間都有匯率？」、「為什麼英語是40分鐘，中文只有30分鐘？」、「真的有被冒犯到」。更有人留意到其日文告示沒有寫明用餐時間，質疑是否沒有限制。有網民當試為冰室解釋，認為「可能佢考慮埋外國人唔識下單，畀多10分鐘佢諗食乜」。



連鎖冰室貼出告示，表示如有客人排隊等位時，用繁體中文表示「本店用餐時間為30分鐘」，但至於英文部份，卻指用餐時間是「40 minutes」（40分鐘），足足多了10分鐘。（小紅書圖片）

告示中英文列明用餐時限相差10分鐘

相關告示被上載至小紅書，指有連鎖冰室用雙語交代用餐限制時間，繁體中文方面，表示「本店用餐時間為30分鐘」，至於英文部份，卻指用餐時間是「40 minutes」（40分鐘），足足多了10分鐘。

樓主該告示批評「有點過份了」，而網民留言嘲諷「我先用英文點餐，再用中文點餐，就有70分鐘！」、「什麼服務態度？」。有人則留意到其日文告示沒有寫明用餐時間，「繁體中文的30分鐘，說英文的40分鐘，說日文的不提時間限制，說簡體的什麼待遇我想都不敢想」。

網民質疑「為什麼英語是40分鐘，中文只有30分鐘？」、但有人嘗試為食店解畫，認為「可能佢考慮埋外國人唔識下單，畀多10分鐘佢諗食乜」。（《大叔的愛》電視劇照）

但有網民當試為食店解畫，指外國人未必懂得下單或了解食物口味，所以花費更多時間，「多了10分鐘，可能是要翻譯的時間吧」，提醒大家切勿過份解讀。

（小紅書）