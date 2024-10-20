10元人民幣冒充20元港紙？的士乘客收找續　疑司機呃人嬲爆：X街

是無心之失還是故意騙財？近日有網民發帖抱怨，指乘的士後，司機「將人民幣10蚊當港紙20蚊」作找續，由於2張紙幣疊在一起，樓主僅看到上面的10港元紙幣及下面紙幣邊角，故以為該張10人民幣紙幣當成是「殘舊渣打20蚊」，當時沒有為意，事後得知被騙後怒斥司機「X街」。



惟有網民指樓主亦有責任，因為他「唔小心」，「自己唔睇怪得邊個啊！」；也有網民認為司機需負主要責任，「找錢嗰個都有問題喎」、「司機找錯錢都可以怪返樓主？」。



有網民發帖抱怨指遇到的士司機「將人民幣10蚊當港紙20蚊」進行找續。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

找續時2張紙幣疊在一起

該名網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖，指日前乘坐的士時，司機理應找續30元，但卻疑似找錯錢。他表示，司機疑將10人民幣紙幣（約10.93港元）充當20港元紙幣，放在10港元紙幣之下，「兩張疊埋你會以為後面嗰張係殘舊渣打20蚊」，他更大罵司機「X街」。

由於2張紙幣疊在一起，10港元紙幣放面，樓主僅看到人民幣10元紙幣的邊角，誤當成是「殘舊渣打20蚊」。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

從照片可見，1張10港元紙幣被放在另1張面積較大一點的紙幣上方，下方紙幣露出邊框；將紙幣分開後，可見下方紙幣是1張略顯殘舊的10人民幣紙幣。而樓主指當時紙幣疊在一起，誤以為下方人民幣是渣打銀行所出的20港元紙幣，因此未有為意。直至下車離開後才知道司機找錯錢，於是發帖提醒其他網民小心。

網民反指樓主「唔睇清楚」

帖文引起網民熱議，有部份網民反指樓主有責任清點鈔票再下車，「自己唔睇怪得邊個啊！人民幣10蚊咪叫好囉」、「唔睇就自己攞嚟賤」、「找續當面點清，離去恕不受理」，甚至有人質疑樓主「老作」。而樓主就回應表示可發誓作證沒有「老作」，發帖只為提醒他人提高警覺。

有網民就指人民幣10元紙幣與港幣20元紙幣的確有相似之處，「又幾似」、「舊陣時隻廿蚊都係咁色水」，亦有人質疑的士司機找錯錢「係咪特登夾埋」、「博大霧」。有人則認為的士司機應確保找續金額正確，「樓主無睇係唔小心㗎啦，但找錢嗰個都有問題喎」、「司機找錯錢都可以怪返樓主？咩邏輯」、「唔諗下人地搭的士會趕時間嘅、老人家睇唔清又可以呃？唔睇就要畀你呃？」。

（Facebook）