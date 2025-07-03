後宮爭寵！泰男掏槍勸架反被搶　4姨太擊斃5姨太　他目擊後咁反應

一夫多妻盡享齊人之福，結果卻釀成慘劇！泰國警方接獲通報，指1棟農舍傳出槍聲，到場發現1名40歲女子倒臥在地，身中多槍死亡，揭發原來當地有男子娶了5位妻子，第四任太太對他花太多時間陪伴第五任而醋意大發，2妻子爭執期間，泰男竟拿出手槍朝地面開槍「勸架」，結果反被2名妻子搶槍，最後第四任妻子擊斃第五任。第四任妻子到警署投案，承認錯手殺人，泰男目睹一切後逃入深山小屋，終被警方捉拿歸案，他坦言自己無法處理妻子間呷醋的問題，導致案件發生。



當地警方在農舍內發現到40歲女子瓦薩納的屍體。（影片截圖）

屋內傳出槍聲 女子身中多槍死亡

綜合當地傳媒報道，泰國隆披汶縣（Ron Phibun District）的警方去年10月15日接獲通報，指當地1棟農舍傳出槍聲。警方到現場後發現，40歲女子瓦薩納（Wassana）倒臥地上身中多槍，包括頸、背及腿部，已無生命跡象，屋內無其他人。

警方翻看鄰居閉路電視，案發時屋內傳出3下槍聲，調查期間37歲的潭雅蓬（Thanyaporn ）自行到警局投案。潭雅蓬向警方表示，她是丈夫恰猜（Chatchai）的第四任妻子，和第五任妻子瓦薩納在屋內爭執時，錯手槍殺對方，丈夫目睹一切，但馬上逃離現場到深山小屋匿藏。警方成功查出丈夫所在地捉拿歸案。

調查期間第五任太太37歲的潭雅蓬（Thanyaporn ）自行到警局投案。（影片截圖）

恰猜與其5位妻子的關係圖，右一是第五任太太瓦薩納，右二是第四任太太潭雅蓬。（影片截圖）

警察追蹤到丈夫恰猜位置，並將他捉拿歸案。（影片截圖）

恰猜承認槍殺案起源與他有關，自己無法處理自妻子之間的爭風呷醋。（影片截圖）

丈夫勸架掏槍向地下開槍反被搶

恰猜向警方還原事件，承認槍殺案起因和他有關，他一共娶了5名妻子，與第四及第五任妻子同住。事緣第四任妻子潭雅蓬不滿他花太多時間陪伴第五任妻子瓦薩納，2人在屋內爭執。為了勸架，他掏槍向地下開槍，再將槍放回原位。未料2位妻子沒被嚇倒，反而一同搶槍，最後潭雅蓬搶到手槍將瓦薩納擊斃。潭雅蓬辯稱自己錯手誤殺對方。當地警方沒公開對潭雅蓬有何法律指控。

潭雅蓬聲稱自己當時是「錯手」誤殺了對方。 （影片截圖）

泰國民間接受一夫多妻

根據泰國法律，國家只承認第一位妻子合法地位，但民間仍保留一夫多妻制，亦由於泰國男女比例失衡，女多於男，故不少經濟條件較好的泰國男子會娶多名妻子。

（綜合）