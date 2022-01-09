竹林藏白骨異象重重　警10日極速破屬情殺案　祭亡靈燒錢浮出人臉

3年前台農挖筍挖到一個頭骨，揭發一宗駭人情殺案。本來案件涉及失蹤人口，警方正為找出兇手茫無頭緒，惟調查期間發生連串怪事，最終在10日內極速破案將元兇逮捕。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，為大家詳盡講述事件的來龍去脈。



台農挖筍挖到一個頭骨，竟揭發一宗駭人情殺案。（影片截圖）

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2018年8月14日，台南有名筍農一大清早上山，突然靈機一動改變平常挖筍路線，到南化一處偏僻竹林挖。結果竹筍沒挖到，卻挖到顆骷髏頭，嚇得他趕緊報警。警方在發現骷髏頭的地方附近還找到21塊骨頭，該地點早期是私人墓地，他們原認為只是遺骸，準備以無名屍結案。不過，楊姓分局長仔細檢查頭骨，發現骨頭顏色還很白，可能是近年死去，後腦有被鈍器擊打痕跡，懷疑是兇殺案。

當時警方在竹林找到四散骨頭後重新組合，期間突然風雲變色，晴天變成烏雲密佈，竹林颳起大風。由於太過奇怪，吳姓偵查隊長說了一句：「我們是來幫你的，請你也幫幫我們，不要讓我們難做事。」他一喊完，不只風立刻停止，太陽再次出現。

吳隊長開始調查近年失蹤人口，有感大海撈針，便向局內供奉的國姓爺上香求助。吳隊長上香後，當年從高雄跑來台南調查失蹤案的巡佐，拿失蹤人口名單準備給吳隊長，兩人交接文件時，雙手突然觸電。吳隊長知道是紙張發出靜電，但直覺就是這個失蹤人口了，其他警員也覺得這奇怪現象代表「案子要破了」。

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這名失蹤者是40多歲的柬埔寨女子王米稼，跟挖到的頭骨一樣，牙齒都有裝銀色假牙。深夜12時多，吳隊長在警局浴室洗澡，洗到一半浴室大門突然被打開，心想是否其他同事來洗澡，但沒人應他，後來他覺得可能是死者來找他。

隔天一早吳隊長將白骨送給法醫檢驗，在跟王女的女兒進行DNA比對後，確認死者就是王米稼。當檢察官通知王女的同居男友陳文釧，確定骨頭屬於王女時，在旁王的女兒突然丟了一句「震撼彈」，她表示那天下大雨，爸爸媽媽下車吵架，然後爸爸拿棍子打媽媽的頭後把車開走。

吳隊長立刻將陳男逮捕調查，陳男其後坦承有拿棍打王女，原因是懷疑她出軌，一時氣憤撿起木棍歐打王女，之後載女兒離開現場。隔天他回去找王女但不見人影，以為她沒事自己離開了，兩年來無聯絡。陳男堅稱不知道王女已死，警方進行測謊後認定他說謊，以殺人罪起訴他。

後來警方查到陳男曾用王女手機登入facebook發文，試圖營造王女還活着的假象，更揭發陳文釧早有老婆，偷偷跟王女交往，直至王女懷孕才離婚。王女與陳男奶外情時，曾到柬埔寨投資養豬生意，陳男老婆不知情還傻傻寄錢給陳男創業。最後養豬事業失敗，兩人只好回台灣，陳男陷入低潮時，發覺王女愈來愈冷淡，還看見她跟其他男生表現親密。

事發那日，他騙王女要搬回彰化住，租車載王女跟女兒準備北上，他開到南化一處竹林時，下車質問王女有沒有對不起他。兩人發生口角，陳男大怒下撿起木棍動手，在王女倒地後他脫光王女衣服，之後便駕車離去。

白骨案在短短10天內破案，偵破後剛好碰上中元普渡，同時也是局內恭奉的國姓爺誕辰，加上幫忙撿骨的土公仔表示，有感應到死者沒衣服穿，一直在竹林中徘徊。局內警員合資購買紙紮衣服及紙錢供品，到事發現場拜祭王女。沒想到燒紙錢時，火焰中出現一顆像在吶喊的骷顱頭，本以為看錯，後來發現連冥紙上的錫箔也出現疑似人臉，更出現了隻在民俗說法中，被認為是亡魂化身的「螽斯」，跳到祭拜線香上面，甚至往火焰跳過去。

最離奇的巧合是，原來負責整件案的楊姓分局長，跟兇手竟然同年同月同日生，他認為這是神明冥冥之中的安排，讓他來查案。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】