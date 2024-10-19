港鐵MMA內情曝光│目擊者爆阿伯拳打後生仔兼歪曲事實　警方咁回應

港鐵東鐵線列車周二（10月15日）有乘客衝突，事後網上傳流「MMA」影片，見到1名火爆阿伯不斷挑釁年輕男子「隻揪」，多次衝前想打人，更爆粗揚言「打X死你啊」，年輕男則一度反嗆「聞到棺材香啦你都！」，令阿伯怒氣更盛。最終港鐵職員到場處理，眾人離開車廂「吵咗幾句就各自離開」。相關影片流傳後，有網民質疑是年輕男「嘴賤」惹禍，批評是「自己攞嚟衰」。



不過，有目擊者在社交平台發文「還原真相」，爆出‧「MMA」內情，指出阿伯與朋友在車廂內大聲談話，且估計他可能曾喝酒，而年輕男忍無可忍才「噓」對方，希望一眾人能收細聲浪。詎料阿伯被「噓」後發怒，狂衝向年輕男及出拳打對方臉部，年輕男受襲後才出言嘲諷。目擊者認為「正常無端端俾人打到爆缸，都躁啦」，故對於年輕男的發言表示理解，又指他隨眾人在九龍塘站下車，更向港鐵職員指證阿伯打人，沒想到阿伯朋友竟「擘大眼講大話歪曲事實」，說是年輕男先動手，他便挺身反駁。樓主透露，年輕男事後已報警，如有需要，他會做人證。



警方回覆《香港01》查詢時表示，10月15日晚上23時26分接獲報案，1名23歲男子稱在港鐵東鐵線往金鐘方向列車上，因叫「阿叔」講話小聲一點，被「阿叔」毆打，之後「阿叔」離去。



網傳港鐵東鐵線列車上「MMA」短片，見到火爆阿伯不斷挑釁年輕男子「隻揪」，更爆粗揚言「打X死你啊」。（影片截圖）

港鐵MMA｜火爆阿伯單挑後生仔：隻揪！

事緣本港網絡瘋傳1段「港鐵MMA影片」，事發於10月15日港鐵東鐵線列車內，有1名阿伯與年輕男爭執，其間不斷挑釁「同你隻揪！打X死你啊同你講」，又爆粗「我X你老X臭X！」，多名女士擋着阿伯身軀阻止發難，年輕男則反嗆「聞到棺材香啦你都！」，阿伯聞言再火起作狀衝前。隨後港鐵職員上車，眾人下車，阿伯仍在月台怒罵。

上集：港鐵MMA│火爆阿伯單挑後生仔：隻揪！ 女乘客合力制止 後續更狂

影片見到，阿伯怒氣沖沖與年輕男子爭執，挑釁「我唔同你講嘢！同你隻揪！隻揪！同你隻揪！」，並想行近年輕男子，但有多名女士阻擋。（影片截圖）

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拍攝影片的乘客表示，是片中的阿伯有出手打人，又指上車時已看到阿伯「面紅嗮」，估計可能曾飲酒，隨後就聽到阿伯與人吵交並動手，後來眾人離開車廂，「好似吵咗幾句就各自離開」。

網民批年輕男撩交打：自己攞嚟衰

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「咁大年紀唔學人隻揪啦」、「中年好揪得」、「咁多女面前一定唔衰得80歲都變30歲」、「要不是有人攔住，他可能就沒那麼爆了」。但也有網民質疑是年輕男「嘴賤」惹禍，批評「自己攞嚟衰」、「撩交打，抵打」。

目擊者還原真相 證阿伯先動手、朋友歪曲事實

不過，有當時身處車廂內的目擊者看到網民批評年輕男的留言感到不快，在社交平台threads發文「還原真相」，「我見到有啲人留言話個𡃁仔（年輕男）衰口多，撩交打所以抵打。我想講呢句係阿叔打完佢好多拳之後，佢先講。而唔係佢講完呢句，個阿叔先打佢。正常無端端俾人打到爆缸，都躁啦」。

目擊者表示，「打人」阿伯看似喝了酒，在車廂內一直以「咆哮」般聲浪與朋友講話，年輕男忍無可忍，出聲「噓」阿伯要求「唔好咁嘈」，詎料阿伯聞言便「發癲」般衝向年輕男，「一拳一拳鍋落個靚仔塊面度」。（影片截圖）

樓主表示，當時阿伯一行約10人估計剛從內地回港，而「打人」阿伯看似喝了酒，在車廂內一直以「咆哮」般聲浪與朋友講話，年輕男忍無可忍，出聲「噓」阿伯要求「唔好咁嘈」，詎料阿伯聞言便「發癲」般衝向年輕男，「一拳一拳鍋落個靚仔塊面度」。

樓主見狀，便衝前喝停阿伯「唔好打人」，可是阿伯的男性朋友竟反指「我哋睇到佢（年輕男）鬧人先啫」，樓主即時怒氣爆發，反問：「鬧人可以郁手㗎啦咩？」

待列車到達九龍塘站，眾人與港鐵職員一同下車，樓主隨即向港鐵職員指證阿伯打人，沒想到阿伯朋友竟「歪曲事實」，「呢個時候最嬲嘅嘢發生，佢班friend（嗰班女人）竟然夠膽死擘大眼講大話，歪曲事實，話係個𡃁仔打阿伯先」。樓主於是反駁，「有人影晒片，係個阿叔出手先，個𡃁仔完全冇還手」，又指摘「你哋真係夠膽擘大眼講大話」，阿伯聞言又想衝前「打埋」樓主，幸好有人攔阻。樓主續說，由於年輕男當時表示「趕住返工」沒報警，港鐵職員便打圓場讓雙方離去。

樓主續說，由於年輕男當時表示「趕住返工」沒報警，港鐵職員便打圓場讓雙方離去。（影片截圖）

樓主之後補充，年輕男聯絡他，解釋「佢當時覺得危險想盡快離開現場，所以先同咁樣同我講」，而當晚離開後，年輕男已報案向警察落口供，對方說會通緝阿伯，又強調如有需要，自己願意做證人。

有目擊者看到網民批評事主留言感到不快，在社交平台threads發文「還原真相」。（threads）

網民風向逆轉

真相曝光後風向逆轉，大批網民讚樓主見義勇為，「年輕人遇到你真係好好，多謝你挺身而出」、「多謝你幫𡃁仔出頭先，好人一世平安」、「有心出聲好好了，香港好彩仲有你呢啲正義嘅人」、「多謝你挺身而出仲有還原事件，呢個香港愈嚟愈荒謬，叫個阿伯細聲都要俾人打」。

也有網民批評阿伯大聲講話及其朋友「歪曲事實」行為離譜，「通常呢啲事件，側邊嘅人都會歪曲事實，一定話對方郁手先」、「睇到結尾真心炆，咁都可以放個阿伯走？以後佢就覺得打人都無所謂」。