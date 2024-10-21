輕鐵大叔大媽衝𨋢撞人！迫爆難關門捱罵　大叔拒認錯反喊︰打我呀

升降機空間有限，人太多理應等下一部。有港女在網上表示，日前在輕鐵杯渡站使用升降機時，由於其他人連同滑板車和嬰兒車先進去，樓主等人入𨋢時已經比較擠迫，惟即將關門時，2名大叔和大媽卻衝入𨋢，而且不斷推人，結果𨋢閂3次都無法關上。一對年輕夫婦遂叫對方離開，「唔好再撞，畀啲文化嚟好唔好？」，大叔最後縮肚，才令到𨋢門關上。



出𨋢後，大叔反指責該對夫婦「咁大聲做乜？𠵱家閂唔到門呀？」，雙方當場爆發罵戰，樓主即出聲支持該對年輕夫妻。惟大叔不但不認錯，反而挑釁地叫喊：「試吓打我呀！」又至取出手機拍攝該對夫婦，大媽更操鄉音出言辱罵對方父母，最後驚動警員到場。



網民一面倒狠批大叔和大媽「野蠻」、「好心行樓梯啦，分分鐘仲快過搭𨋢」、「搭一轉𨋢都唔使等好耐，咁夾硬逼入都晒左好多時間」。亦有人認為沒有影片作證，許多細節無法說清，切勿「跟車太貼」。



大叔和大媽被指衝入𨋢，而且不斷推人，事後更出言挑釁。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主在facebook群組「真.屯門友」發文表示，早前使用輕鐵杯渡站升降機前往車站，其他人連同滑板車和嬰兒車先進去，樓主等人入𨋢後，升降機空間已比較擠迫，當即將關門時，有1對大叔和大媽突然衝入𨋢內，由於他們難以進入，所以不斷推人，𨋢門三度無法關上。有年輕人夫見到妻子捱撞，於是異口同聲叫對方離開，「唔好再撞，畀啲文化嚟好唔好？」，最終大叔縮起肚腩，𨋢門才能關上。

大媽稱要報公安

但出𨋢後，大叔反罵「咁大聲做乜？𠵱家閂唔到門呀？」，樓主和年輕夫婦立即反駁，但大叔繼續指罵他們，挑釁叫喊：「試吓打我呀？」之後取更出手機拍攝對方，大媽更操鄉音出言侮辱年輕夫婦的父母，之後有人報警求助，大媽揚言「報警囉，我報埋公安添啊，我識人拉晒你哋呀」。

事發於輕鐵杯渡站。（Google 地圖截圖）

網民狠批：低等到不堪

警員到場分開雙方，大叔「指手畫腳又拎部電話岀嚟」，大媽「就想喊咁嘅樣，唔知係博同情定係真係驚」，最報雙方獲准離開。

樓主狠批大叔「得把聲」，和大媽一樣沒有禮貌，許多網民留言指「低等到不堪」、「冇文化」、「其實呢啲咁嘅人，只要所有人一齊鬧佢嘅話，佢哋就會笠水」。但亦有人認為只有1張照片，難證明事實全部，難以評論誰對誰錯。