巴士阿婆vs後生仔！手推車阻路爆爭執　婆婆罵：X街死　後續更狂

乘搭巴士時攜帶大型行李，應妥善放好以免阻塞通道。本港網絡瘋傳1段影片，見到有1對後生仔女與老婦疑因手推車阻塞通道問題爭執，其間後生仔邊用手機拍攝邊責罵「老而不」，聲言「好彩（我）無（俾手推車）撠死到咋」。老婦則爆粗怒嗆「（你）仔女X街死！X街死啊，X家鏟」。雙方爭持期間，老婦出手拍打後生仔的手，令場面升溫，後生仔明言要「報警」；老婦之後想下車離開，惟被後生仔女阻擋，於是再出手要求讓路不果，至影片結束未仍知如何收科。



影片引來網民熱議，有人指亂放手推車的確討厭，讚後生仔女「做得好」，「阿婆唔啱，架車仔邊可以咁擺真係會撠到人哋」、「成日都見到有人推車仔上車，霸晒成條街，都好反感」；也有人批評「香港不懂得敬老嗎？」、「也嘢咁大件事呢？只係小事1宗。何必口角呢？」、「兩個都有問題，一個護車阻人，一個撩事鬥非，打和」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到有1對後生仔女與老婦疑因手推車阻塞通道問題爭執。（影片截圖）

本港多個Facebook群組流傳1段26秒影片，指城巴車廂內有1對後生仔女與老婦，疑因手推車阻塞通道問題爭執，影片並寫上「而家後生，90歲都當你無到啦」。

影片見到，城巴車廂下層近門口位置，1名推着手推車的老婦，正站起來怒罵後生仔女「（你）仔女X街死！X街死啊，X家鏟」，穿黑衣的後生仔則邊舉起手機拍攝，邊反嗆「老而不死啊妳呢啲！」。

老婆婆怒罵後生仔女「（你）仔女X街死！X街死啊，X家鏟」，後生仔則邊舉起手機拍攝，邊反嗆「老而不死啊妳呢啲！」。（影片截圖）

老婦隨後坐下，強調通道闊落，其手推車沒有阻人。（影片截圖）

老婦隨後坐下，強調通道闊，其手推車沒有阻人，「我（手推車）擺呢度（通道位置），條路咁闊啊！」，後生仔反駁「無人叫你擺喺度㗎！好彩（我）無撠死我咋」。

雙方爭持不下，老婦突然發難出手拍打後生仔拿着手機的手，令場面升溫，後生仔聲言要報警。

雙方爭持，老婦突然發難出手拍打後生仔拿着手機的手，令場面升溫。（影片截圖）

雙方爭持，老婦突然發難出手拍打後生仔拿着手機的手，令場面升溫。（影片截圖）

這時巴士到站，大批乘客下車，老婦也想跟着下車，但遭後生仔女阻擋，「妳唔好走！報警」；老婦不滿，再出手拍打後生仔的手，怒問「你整我做乜啊？」。雙方繼續對峙，影片至此結束。

巴士到站，大批乘客下車，老婦也想跟着下車，但遭後生仔女阻擋。（影片截圖）

巴士到站，大批乘客下車，老婆婆也想跟着下車，但遭後生仔女阻擋。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人指亂放手推車的確討厭，讚後生仔女「做得好」，「阿婆唔啱，架車仔邊可以咁擺真係會撠到人哋」、「成日都見到有人推車仔上車，霸晒成條街，都好反感」。

也有人批評「香港不懂得敬老嗎？」，但隨即有大批網民反駁，「香港乜都係講規矩嘅，車仔行李BB車應該全部放喺行李位置邊，唔係阿婆鍾意點就點」、「不是老就對的，大聲就對的，車上有規定，拉着不合當的東西阻擋通道被罵很正常」。另有人應為毋須小事化大，「也嘢咁大件事呢？只係小事1宗。何必口角呢？」、「兩個都有問題，一個護車阻人，一個撩事鬥非，打和」。