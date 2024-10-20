ATM罵戰！大媽霸用提款機遭大叔鬧：好X自私　大媽1句KO結局絕了

在人多的時候佔用銀行櫃員機時間太久，的確會為他人帶來不便。有港男在網上發片，拍下大媽與大叔因櫃員機時間太長起爭執。從影片可見，正在使用櫃員機的大叔轉身罵剛想離開的大媽，指她佔用櫃員機時間太久，大媽即回嗆：「咁你排隊排喺我後面，我無辦法㗎」，男子即叫大媽應再排隊，怒斥「好X自私」。



大叔大媽在櫃員機中心內爆發罵戰，其間雙方都有爆粗，大叔鬧大媽「得啦你含X啦，你行街啦你」；大媽面對極粗鄙言語卻未有退縮，指着銀行的閉路電視，「你唔該唔好講粗口啦，影住你㗎」，2人又互嚇對方「報警吖」，鬧到最後大媽以一句作結及離開，「（講粗口）係有失你身份，映低你自己啫，低下階層」，大叔終於收聲。



帖文引來不少網民議論紛紛，有人力撐大叔「最X街就係入數L，成堆咁霸住晒」、「支持阿哥，啲阿嬸用ATM（櫃員機）特別慢同麻煩」、亦有人認為大叔用粗口鬧人無品，「佢係恰女人仔啫，對方係麻甩佬咪要開拖？」。



大叔鬧大媽佔用櫃員機時間太耐，雙方爆發罵戰。（影片截圖）

大叔不滿大媽霸住櫃員機太久

有港男在Threads上發布影片，留言指「排下隊，撳下機，嗌下交」，指2名市民因櫃員機使用時間起爭執。從影片可見，正在使用恒生銀行櫃員機的大叔，轉身鬧剛使用完正想離開的大媽，指她佔用時間太耐，「你有10張咭係咪撳晒10張咭」；大媽回嗆：「咁你排隊排喺我後面，我無辦法㗎」，男子叫大媽應要再排隊，怒斥「好X自私」。

2人你一言我一語爆發口角，大叔大講粗口想鬧走大媽，「得啦你含X啦，你行街啦你」。大媽遭粗口辱罵後未有退讓，指着銀行的閉路電視反擊，「你唔該唔好講粗口啦，影住你㗎」，2人又互叫對方「報警吖」。

大媽1句反嗆後施施然離開

大媽不甘弱，直斥大叔無理，「嘩，你啲人咁都有得鬧？」。大叔則繼續走爆粗路線，用粗口鬧大媽「走啦八婆，老XX」。大媽不甘示弱，「咩八婆呀，講啦影住你呀，你覺得講粗口好威咩？」。大叔竟擺爛指「我覺得好威喎」。最後大媽稱，「係有失你身份，映低你自己啫，低下階層」，隨即施施然離開，大叔亦終於收聲。

網民認指粗口鬧人好無品

帖文引來網民議論紛紛，「睇個劇情都不外乎阿姐左諗右諗，一次過又提款又交錢又過數又搞哩搞路霸住部機」，「最X街就係入數L，成堆咁霸住晒」。

有網民撐大叔，「支持阿哥，啲阿嬸用ATM（櫃員機）特別慢同麻煩」、「多數都係一次過入幾次卡個啲人」。亦有人認為大叔用粗口鬧人無品「佢係恰女人仔啫，對方係麻甩佬咪要開拖？」。有人亦分享提款時遇上奇怪大媽，「我遇過唔按『確定』的大媽，同佢講你未按確定，她同返我講，你咪等陣囉，之後先知原來佢係故意唔按，等部機自己行」。