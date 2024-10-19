喉嚨痛不一定是感冒　男子因一事出現病徵　醫生教這樣預防

小心喉嚨痛不一定是感冒！台灣泌尿科醫生顧芳瑜分享，一名男子到聲色場所狂歡，期間耐不住滿身慾火「用嘴巴」替歡場女子服務，返家後卻驚覺喉嚨痛到爆，就診一驗竟是喉嚨染上淋病。他提醒，很多人都忽略口愛也可能感染淋病，常有患者求診時表示有全程使用保險套，但口交時通常不會戴，因而使淋病用這樣的方式悄悄傳播。



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顧家醫療總院長、泌尿科醫生顧芳瑜在個人粉專分享影片，指出性傳染病可能會透過嘴巴與性器的接觸而傳染。接著分享上述男子到了診間，一坐下即表明自己喉嚨很痛「想要驗性傳染病」，正當醫生還一頭霧水時，他隨即自爆在聲色場所情不自禁地替陌生女子口交，怎料返家後喉嚨痛到受不了，心想不對勁才前來求診。

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顧芳瑜說，男子檢查結果出爐，果真是喉嚨得了淋病。他解釋，如果是嘴巴感染淋病，一般不會有分泌物，只會覺得喉嚨痛。他表示，過去也遇過女患者下體中鏢淋病，在施打完治療淋病的針劑後，對方覆診時竟大讚：

「醫生好神奇哦！下面（淋病）好了，我喉嚨痛也好了。」



女子不知道其實喉嚨也會染性病。

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根據台灣疾管署資料顯示，淋病是由奈瑟氏淋病雙球菌所引起的一種性傳染病，性接觸是最主要的傳播方式。開業泌尿科院長李嘉文醫生曾表示，淋病細菌也會存在口腔，而性工作者通常在性行為之前會先進行口交等接觸，也可能因此感染。

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台灣疾管署指出，男性約在感染後2～7天出現症狀，尿道有膿性分泌物流出，排尿有刺痛或灼熱感，有些患者會自癒，偶爾有少數成為無明顯症狀的帶菌狀態。至於女性感染後數天可能發生尿道炎或子宮頸炎，症狀常不明顯，比較常被忽略，也有約20%患者因為月經週期使子宮受到侵犯，引起子宮內膜炎、輸卵管炎或骨盆腔腹膜炎，嚴重恐引起子宮外孕或不孕症。

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李嘉文曾提醒，要避免感染淋病，性愛時應全程戴保險套，若是還有口交，也建議全程戴上口交套。市面上口交套較為少見，可以使用一般保險套，把外層凝膠洗除後再配戴進行口交。或者口交者事前使用漱口水，有助於殺菌，菌量減少的同時，就減少感染他人的機會。

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值得注意的是，根據國外研究，口腔帶有淋病細菌恐怕比較容易引起抗藥性。李嘉文說，因為帶菌者可能沒有症狀，或者僅有喉嚨痛等症狀表現，即便到一般診所、或者耳鼻喉科就診，僅會接受一般的抗生素治療，然而淋病治療通常要使用到第三代抗生素，在這樣的情況下恐怕會訓練病菌產生抗藥性。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】