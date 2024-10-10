印傭家中產子震撼影片瘋傳！僱主不知她懷孕　不能解僱後續點算？

外傭離鄉別井打工，竟然隱瞞已懷孕，最終突然產子？台灣網上近日瘋傳1段影片，顯示有印尼女傭在僱主家突然誕下孩子！該名印傭需負責照顧婆婆，但家中的閉路電視拍到驚心動魄的一幕，當時婆婆在家中坐在輪椅上，而印傭躺在旁邊的大床，突然傳來一陣嬰兒哭聲，印傭的腿間出現初生嬰兒，畫面令人震驚。印傭產子後，由於嬰兒乏人照顧，婆婆的家人唯有幫忙帶孩子及協助印傭坐月。



事件在網上瘋傳，引來網民議論紛紛「這個真的有驚嚇到」、「厲害了，神不知鬼不覺」、「不懂為什麼要幫她坐月子？還不能換人？仲介完全沒有責任嗎？」。



有當地僱主協會表示，印傭接受詢問時承認她找工作時提供的體檢報告是「朋友的」，即隱瞞懷孕。新竹市勞工處指，目前該名女外傭及其嬰兒已由伊斯蘭協會帶走，後續會到印尼辦事處辦理護照，並將帶嬰兒回印尼安頓。根據當地法律，僱主不可因勞工懷孕或生產而將對方解僱，也不能要求他離職或給予歧視性待遇，僱主如果違反規定，可被罰款新台幣30萬元至150萬元（約7萬至36萬港元）。



樓主指騁請印傭回家照顧年老的婆婆，想不到她上任時原來已懷孕。（影片截圖）

印傭床上蠕動身體 迅速誕下嬰兒

綜合台灣媒體報道，有網民在社交平台發文及影片，分享家中印傭突然產子的情況。樓主指因婆婆年事已高，家人於是騁請外傭回家協助照顧，又因擔心婆婆跌倒或發生意外，故在家中安裝了閉路電視，沒想到拍到驚人一幕。

根據影片畫面資料，事發於9月11日上午約7時，涉事印傭躺在婆婆的床上，她的身上蓋着被子，身體蠕動了數分鐘，屋內突然傳出嬰兒哭聲，印傭掀開棉被後，竟出現一個初生嬰兒。

僱主全家不知印僱已懷孕

樓主指印傭上任只有5個多月，由於她上任前已曾驗孕及提交過體檢報告，故家人完全不知道她已懷孕，如今也不能換走她，還要幫忙她坐月及照顧孩子，讓她感到心力交瘁。

事件在網上隨即被瘋傳，引來網民議論紛紛，「這個真的有驚嚇到」、「厲害了，神不知鬼不覺」、「都不用醫生幫忙，超強」。有人表示無奈「僱主真的很倒楣」、「看來生小孩生到很熟練了」、「不懂為什麼要幫她坐月子？還不能換人？仲介完全沒有責任嗎？」。

印傭承認提交朋友的體檢報告

樓主其後留言回應，「女移工當初在當地驗是通過的，但台灣這邊沒驗」。加上對方穿寬大的衣服遮着身體，故難以發現她已懷孕。而台灣的僱主協會表示，涉事印傭接受詢問時承認她檢查的時候拿的體檢報告是「朋友的」，她確是隱瞞懷孕。

嬰兒將會帶回印尼安頓

據新竹市勞工處表示，10月7日下午1時收到通報，案件發生在新竹市，當時已立即聯絡繫仲介處理。據仲介公司回覆，目前該名女印傭及嬰兒已由伊斯蘭協會帶走，將會到印尼辦事處辦理護照，並將帶嬰兒回印尼安頓。