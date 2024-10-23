Donki貨架再現老鼠！老鼠爽咬蕎麥麵包裝袋　顧客投訴店員竟咁講

日式連鎖超市Don Don Donki（驚安之殿堂）再有老鼠出沒！有顧客於10月19日（周六）在超市群組分享照片，指於荃灣Donki逛街時，於店內一貨架上看見有老鼠，老鼠當時正不斷啃咬蕎麥麵包裝袋，她隨即向在場職員反映，但對方只回覆「知道」兩字，便企圖打發她離開，故上傳照片提醒其他客人小心留意。



帖文一出，有網民擔心老鼠出沒會影響食品衛生，「咁大間超市係咪無人做清潔？」、「佢個Food court 一直都有小米奇，我以為佢會滅鼠，今次竟然恐怖到出現在貨架？」，更有人調侃「好食好住冷氣又夠」、「米奇樂園」。



Donki（驚安之殿堂）回覆《香港01》查詢時表示，於10月20日收到顧客以電郵反映荃灣西店事件，並已通知相關店舖即時作出跟進，包深層清潔貸場及貸架，及後亦採取了捕鼠及驅鼠措施。Donki亦積極地與商場管理人員及防治專家溝通，尋求進一步的防治方案。至於黃埔店方面，雖暫時沒有收到相關反映，店舖亦會定期進行防治工作。我們會就事件再次提示各店舖多加注意。對於為顧客帶來不愉快的購物體驗，Donki深感歉意。



有顧客於荃灣海之戀Donki食物貨架櫃上發現老鼠，老鼠正啃咬蕎麥麵包裝袋。（FB「超市優惠關注組」圖片）

荃灣Donki貨架櫃有老鼠出沒

該顧客在Facebook群組「超市優惠關注組」發帖，指於荃灣海之戀Donki逛街時，目睹有老鼠出沒。從她上載的照片所示，擺放麵食類的貨架櫃上有1隻老鼠，老鼠正啃咬「小川製麵山形縣山芋蕎麥麵」的包裝袋。樓主當時曾向在場職員反映，但指對方只回覆「知道」兩字，企圖打發她離開，無奈只好貼出照片，提醒其他人小心。

帖文惹來許多網民擔憂店內的食物衛生和安全等問題，「嘩，啱啱先行完買完嘢」、「咁大間超市係咪無人做清潔？」、「佢個Food court 一直都有小米奇，我以為佢會滅鼠，今次竟然恐怖到出現在貨架？」、「咁咬爛啲貨，損失慘重」，又嘲諷「好食好住冷氣又夠」、「米奇樂園」。

網民貼片：黃埔Donki都有

樓主發文翌日，亦有顧客分享於黃埔Donki購物時，在店內的扭蛋機附近發現有「好活潑」老鼠出沒。她表示，由於扭蛋機旁邊就是飲食區域，事發時有不少人正在用餐，她因而貼出片段提醒他人小心，引來不少網民關注Donki的鼠患問題，「Cwb（銅鑼灣）Donki都見過」、「太多單Donki（老）鼠出」、「區區都有」。

（Facebook「超市優惠關注組」／Threads）

相歇報道：老鼠闖Donki調味櫃貨架爽開餐！網民笑：五星級大鼠

有港女今年9月於社交平台上傳片段，指於Donki（驚安之殿堂）逛街時，於店內一貨架上看見有老鼠正「食mum mum」（吃東西），於是拿起手機拍攝，豈料老鼠看見有人注視和拍攝時，竟直直地望向鏡頭，且不斷咀嚼，完全沒有懼怕。許多網民見到貨架的老鼠，不但沒有斥嘔心，反而被其表情萌倒，直呼可愛，「我竟然會覺得佢Cute，我一定黐咗線」、「$29.9帶佢返屋企得唔得？」、「五星級大鼠咁」；不過亦有人擔憂老鼠出沒影響食品衛生，建議樓主應向食環處舉報。



當時Donki（驚安之殿堂）表示，該店於當日已收到顧客反映，店舖亦已即時作出跟進，包括採取捕鼠及驅鼠措施，亦已進行了深層清潔。對於為顧客帶來不愉快的購物體驗我們深感歉意，日後必定會加強防治工作。