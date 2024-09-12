雲吞麵名店驚現老鼠！直入麵檔開餐　網民：冚蓋都懶　店方咁處理

食店衛生不容忽視！近日網上瘋傳影片，有市民拍到荃灣某間著名雲吞麵店的廚房出現老鼠，拍攝者聲稱數次收工時間經過該店都有所發現，片中1隻老鼠直接爬到麵檔的開放式金屬盤上，疑在吃生麵和河粉，樓主留言稱：「忍唔住要話畀大家聽，唔想大家再食老鼠口水尾。」網民批評食店衛生，「連基本食物要冚蓋都懶做？」、「根本冇收好個檔」，更有經常光顧的客人表示要「落去鬧下佢哋先」。



據了解，該店發現老鼠後於星期日（9月8日）主動停業1天進行全日清潔，並已安排滅鼠及防鼠措施，食環方面亦已作巡視。



有網民拍到荃灣某著名雲吞麵店內有老鼠，直接爬到麵檔的開放式金屬盤上，疑在吃生麵和河粉。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」截圖）

有網民匿名在facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」上傳影片，拍到荃灣某知名雲吞麵店出現老鼠。影片由店舖外拍攝，位置是麵檔對街的大玻璃，有隻老鼠爬了上廚房工作枱，正在鋅盤旁邊的金屬盤上「開餐」，疑正在吃生麵和河粉，不停抓起河粉放入口，轉頭又爬前聞生麵，該盤本身沒有蓋上，事發為晚上已打烊的時間。

拍片者：幾次時下班經過目擊老鼠

拍片者指幾次下班經過都目擊店內有老鼠，「忍唔住要話畀大家聽，唔想大家再食老鼠口水尾」，片段亦拍下了店舖的門口。

老鼠爬前在聞生麵。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」截圖）

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網民：連基本食物要冚蓋都懶做？

許多網民認識該著名麵店，批評其衛生情況，「這間嘢連基本食物要冚蓋都懶做？」。不少人更打趣道「又嚟五星級大鼠」、「佢係大廚嚟，準備緊食材啫」、「有貓店長，自然有鼠部長」、「大廚試緊味」。

有網民稱是該店熟客，「落去鬧下佢哋先」、「頂，上個月先食過」。部份留言認為食物一定容易吸引老鼠，問題是如何保存，「其實我發覺間間飲食（店）都有（老鼠）」、「有食物一定有吸引，就在於後勤工作吧」、「好少可收工仲將啲食材放枱面，佢唔係諗住唔雪第二日畀番啲客食啊」。另外有人提到，周日時曾經過發現該分店未有營業，「門口貼咗『例行清潔休息一天』」。

店舖停業一天作全面清潔滅鼠

據了解，該店有留意到老鼠事件，周日（9月8日）主動停業1天進行全面清潔及滅鼠，「全日搞清潔」，並有安排滅鼠防鼠措施，商場方面亦有幫手。消息指，熟客們一直認為店舖衛生情況理想，未有特別就事件作投訴，食環方面亦已作巡視。

（綜合）