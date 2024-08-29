台灣街市驚見老鼠爬豬肉檔「自助餐」　網友：米奇遇上Peppa Pig

傳統市場由於營業時間因素，送貨跟開攤時間會錯開，因此容易出現食安問題。



有民眾目擊，在台灣雲林斗南市場裡竟有老鼠在啃食豬肉攤上的豬肉，讓網友們驚嚇萬分。

有民眾目擊，在台灣雲林斗南市場裡竟有老鼠在啃食豬肉攤上的豬肉，讓網友們驚嚇萬分。（爆料公社）

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一名網友在臉書社團「爆料公社官方專屬」貼出一段影片，只見市場內的豬肉攤上擺放2隻切開的豬。

然而豬肉上竟有3至4隻肥鼠像在享用「自助餐」，不斷瘋狂啃食豬肉，畫面相當驚悚，讓發文網友笑說：

米奇與佩佩豬（Peppa Pig）的邂逅，斗南市場的豬肉攤！先餵飽米奇再說！

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影片曝光，網友們也紛紛看傻眼：

「賣豬肉都知道這樣的事，還有貓會來吃」

「菜市場要沒老鼠應該很難，但是豬肉這樣丟著不管，批發商很扯、豬肉攤沒處理也很扯」

「如果不是又賣給不知情的消費者，然後又吃下肚，難保不會吃壞肚子」

「東西好吃的秘密被發現了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】