貪靚女戴「便宜貨耳環」出事！嚴重感染紅腫流膿　入院留醫險切耳

亂戴耳環險些導致要切除耳朵？馬來西亞1名女子明知所選耳環會甩色及變色，但因為「愛美」，她竟強行將質量欠佳的耳環插入久未使用、幾乎閉合的耳洞中。詎料只是戴了1天，她的右耳就感染發炎，之後更是紅腫流膿。求醫時，醫生直言她耳朵細菌感染嚴重，如果再不治療，可能會出現聽力下降，甚至需要切除耳朵。該女子接受治療後情況有改善，但仍心有餘悸，故發帖提醒其他同樣愛美的女生勿亂用耳環。



馬來西亞1名女子明知所選耳環質量欠佳，仍強行插入幾乎閉合的耳洞中，導致右耳感染發炎。（「Anna Chin Hui Hui」FB圖片）

馬來西亞1名女子「Anna Chin Hui Hui」日前在社交平台Facebook上發帖，分享因為不慎配戴耳環的慘痛經歷。當時她正在泰國旅遊，戴了個「便宜貨耳環」，她明知該耳環會掉色及變色，而且近耳軟骨的耳洞已經很久沒戴耳環，幾乎完全閉合，但她卻強行將耳環插進去。沒想到戴了1天後，耳朵就開始紅腫發炎，「或許是耳環會脫色戴了一整天的關系，就這樣細菌感染了」。

從照片可見，她的整個右耳明顯紅腫，甚至漫延至耳前、腮後；另可見耳背焮熱隆起，耳廓腫脹得失去原貌，而且表皮乾燥有裂紋。

感染嚴重險要切除耳朵

她表示剛開始沒有想到是耳環的問題，還以為是耳朵被蟲咬了，就沒有多加理會。然而，情況卻愈來愈嚴重，右耳不但一天比一天紅腫，甚至流出膿水。她終於感到不妥，馬上去了泰國某醫院求醫，而醫生的診斷更令她大吃一驚，「醫生說細菌感染很嚴重，如果再不吊水會導致聽力下降，也有可能會被切除耳朵」，她坦言從沒想過一個耳環就會那麼嚴重。

樓主在10月19日發帖表示進行了靜脈注射後情況沒有好轉，感染部位仍持續擴散，所以決定結束行程返回馬來西亞治療。（「Anna Chin Hui Hui」FB圖片）

她每天需在醫院進行3次靜脈注射治療，每隔8小時1次，而她在10月19日發帖時表示雖然已接受靜脈注射治療，但情況沒有好轉，感染部位仍持續擴散，所以她決定結束行程返回馬來西亞治療。1日後她再更新帖文表示情況有改善，「雖然還是紅紅的，但是已經吊了水吃了藥，已經開始慢慢消腫了」。

她又指，發帖是為了提醒其他「愛美的女生」，「奉勸大家別像我一樣戴個劣質的耳環，如果很久沒有傷口的耳洞或許沒問題，但是有傷口的耳洞就別嘗試了」。

（綜合）