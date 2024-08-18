26歲女生胸部流出「惡臭綠膿」　竟與1天喝6杯珍珠奶茶壞習慣有關

病從口入？台灣1名26歲女生習慣1天喝6杯珍珠奶茶，不良飲食習慣導致她體重高達120公斤，屬病態性肥胖。早前她因發燒求醫，醫生驚見她胸部下緣出現蜂窩性組織炎感染，傷口流出黃綠色膿液且「飄出陣陣惡臭」。原來她因為肥胖，雙乳皮膚時常互相磨擦而受損，隨後出現感染化膿的情況，除需服用抗生素治療患處，還需到減重門診就醫控制體重。



台灣1名26歲女生平日1天喝6杯珍珠奶茶，不良飲食習慣導致她身體出現毛病。（GettyImages）

台灣衛生福利部雙和醫院急診科醫生柯世祐日前在當地節目《醫師好辣》上分享1宗病態性肥胖個案。病態性肥胖指BMI大於或等於35並已有因肥胖引起之合併症，或BMI超過40且對健康形成危害。

該名患者為1名26歲、體態較豐腴的女性，她身高約1.6米，體重卻高達120至130公斤。她因為發燒39度而到急症室求醫，自訴沒有其他症狀，也並沒有被蚊蟲咬傷，初步問診未見異常，抽血檢驗亦尚算正常。及至醫生再問她有沒有什麼身體變化，患者才表示胸部下緣「有個傷口會痛」。

在脫去衣物檢查後，柯世祐都有些震驚，直指患者胸部下緣「皮都破破爛爛」。原來患者因為肥胖，乳房下緣的皮膚常常磨擦，皮膚受損變紅疼痛。而且，令柯世祐吃驚的是，患者右乳下方的傷處還「飄出陣陣惡臭」，流出黃綠色帶臭氣膿液。

而患者也表示胸部皮膚「對磨」情況日久，近來才惡化出現感染情況。柯世祐推斷患者是蜂窩性組織炎感染，需要好好換藥、服用抗生素，然而患者最大問題是病態性肥胖，需要到減重門診就醫控制體重。

柯世祐詢問患者平素飲食有否過量，但患者卻解釋自己吃得不多，只是自小和母親一樣，都不愛喝水，渴了就喝奶茶。如今出社會工作後，有穩定收入，更是習慣1天喝6杯珍珠奶茶，體重便居高不下。

（醫師好辣）