完蛋！睪丸劇痛中學生死忍3天　遲就醫「整顆變黑壞死」終需切除

能忍痛不一定是好事，反可能延誤醫治！日前台灣1名14歲男生感到左側睪丸疼痛，強忍3日後才求醫。醫生一看到少年的狀況也有些吃驚，因為少年睪丸已經「整顆變黑」！檢查證實少年是睪丸扭轉，負責血供的精索已如麻花般纏繞數圈，導致左側睪丸缺血壞死，最終只能切除。

醫生提醒睪丸扭轉好發於青少年時期，而治療黃金時間只有短短6小時，當扭轉超過1日，基本上只有約2成患者能保留睪丸。因此，男性如果出現睪丸疼痛、陰囊腫脹、或睪丸位置改變等，應即時求醫，不要猶豫，以免延誤醫治。



台灣1名14歲男生因左側睪丸扭轉出現睪丸疼痛，忍痛3日後才求醫，惜睪丸缺血時間太長已經壞死，最終只能切除。（GettyImages）

綜合台媒報道，台灣高雄1名14歲中學男生近日突現感到左側睪丸脹痛不適，但自以為可以忍受，便沒有聲張。沒想到劇痛絲毫不減，睪丸時刻疼痛，少年在強忍3天不見好轉後才在父親陪同下求醫。接收病患的義大醫院泌尿科主治醫生黃維倫表示，少年就醫時左側睪丸已經「整顆變黑」，且腫脹變硬如雞蛋，位置高於右側睪丸。

黃維倫安排少年進行多普勒超聲波掃描，發現少年左側睪丸完全沒有血流，情況嚴重。經過緊急陰囊探查手術，發現懸吊左側睪丸的精索已如麻花般纏繞數圈，血液無法流通，證實是睪丸扭轉的情況。且因少年精索扭轉時間過長，睪丸組織已因缺血壞死，呈現發紫、發黑的狀態，即便解開扭轉的精索，也無法復原。最終醫生只能將少年左側睪丸切除，並以縫線固定右側睪丸，預防將來發生扭轉。少年接受左側睪丸切除術後心情有些低落，不過身體恢復良好，並未出現併發症。

黃維倫解釋，就算少年只剩右側睪丸，仍可分泌睪酮並保有生育功能；如果少年擔心私處外觀，日後可比照乳癌患者術後安裝義乳般，透過手術裝置假睪丸改變外觀。他又提到，少年就診時自述未受過傷，也無隱睪症等病史，故推測可能與先天構造異常有關，如鞘膜異常導致睪丸水平懸吊如鐘擺、或精索與睪丸接合面積較窄等。他表示，青少年睪丸急速成長，加上提睪肌收縮較強，屬於睪丸扭轉好發人群。

醫生提醒男性如果出現睪丸疼痛、陰囊腫脹、或睪丸位置改變等，應即時求醫，以免延誤醫治。（GettyImages）

黃維倫警告，睪丸扭轉是「泌尿科急症」，通常出現突發睪丸劇痛，主因是精索扭轉，中斷血液供應予睪丸，如未能及時復位，便可能造成睪丸缺血壞死。隨着扭轉時間延長，睪丸壞死風險亦遞增，而治療的黃金時間為扭轉後的6小時內，如能成功解除精索扭轉，9成以上患者可保留睪丸；但超過24小時後，僅有約2成患者可保留睪丸。

黃維倫提醒，睪丸扭轉除了會出現睪丸疼痛、陰囊腫脹外，部份患者可能出現睪丸位置改變，睪丸原本狀態好比是「直立的雞蛋」，如睪丸變成橫向，都必須提高警覺，即時求診。不過他也指出，睪丸扭轉不是唯一引起睪丸疼痛的病因，睪丸炎、副睪丸炎、精索靜脈曲張及睪丸腫瘤等，都可能引起睪丸疼痛，因此，一旦出現睪丸疼痛或異常，切記不要強忍疼痛，應盡快求醫，以免延誤醫治。

（綜合）