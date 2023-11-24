坐小巴拾獲藏支票信封　乘客見已貼郵票代寄出　網民批好心做壞事

不少人都曾試過坐車時遺下個人物品，日前有網民於馬鞍山乘坐小巴時，發現有乘客遺留1個內有支票的信封，上面已寫上收件地址及貼有2元郵票，於是「好心」代為寄出，並發帖冀望告知物主一聲。然而部份網民卻認為樓主「好心做壞事」，指出信件郵費不足，而且失主可能已重新寄出，亦有人表示理想做法是「畀返小巴站」。



有網民於馬鞍山乘坐小巴時，發現有乘客遺留1個內有支票的信封，上面已寫上收件地址及貼有2元郵票。（FB圖片）

該網民在Facebook馬鞍山居民群組發帖，稱日前於該區探訪完朋友，乘坐小巴807A線往大學時，發現有乘客遺留了一封信在座位。從照片可見，信封上寫明收件地址為粉嶺一公司，並已貼上面值為2元的郵票。樓主打開信封後發現是一張支票，於是在途經郵政局信箱時順手代為寄出，並表示「我行過信箱已經幫您寄出咗，下次小心啲呀！」。

樓主好心代為寄出，卻被部份網民質疑「好心做壞事」。（FB圖片）

事件引來網民評論，有人認為樓主抵讚，「好人！」、「做得好」，但亦有部份網民認為樓主「好心做壞事」，「人哋可能仲諗緊寄唔寄，但你幫人寄咗」、「其實唔係咁好，人哋唔知一陣又寫多張支票咁點算，唔係個個都入咗group㗎嘛」。

有人就指信封上郵票票值不足，如今小型信件本地郵費已是2.2元，表示「郵費不足，要個staff（職員）去郵局補郵費；公司拒收，又冇回郵地址，結果寄嗰個gg，兩頭唔到岸」。