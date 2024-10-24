四眼男偷鄰居胸圍自瀆影片瘋傳！又聞又咬極速完事　事發地點曝光

變態鄰居出沒！本港社交網絡瘋傳影片，見到1名戴眼鏡男子趁清晨時份大廈走廊無人，竟走到鄰居單位門外的晾衣處，伸手入閘入偷走1個胸圍，當場用力猛嗅，更張口大咬，然後似自瀆，又把胸圍放到下體位置，全程不時「東張西望」，以留意是否有人走近，約30秒後極度完事，隨即將胸罩掛回原處，扮作若無其事離開。



可惜四眼男「百密一疏」，沒有留意頭頂裝有閉路電視鏡頭，其後女鄰居翻看影片，揭發自己的胸圍被人用作淫穢用途後，氣憤地於社交平台上傳影片，公審涉事男子容貌，並醒居住附近的女生要小心，隨即引來網民瘋傳。



本港多個社交平台及討論區亦有流傳該影片，不少網民以為案發地點是香港，惟經查證後，原來案發地點位於馬來西亞，當地警方亦證實接獲報案，目前正在調查。



四眼男偷拿女鄰居晾曬的胸圍當場自瀆，過程被閉路電視拍下。（網上影片截圖）

男子拿女鄰居內衣自瀆

影片顯示拍攝日期犮10月20日周日早上6時許，據馬來西亞媒體報道，案發地點是當地丹絨道光（Tanjung Tokong）白雲山花園一單位門外，現場的閉路電視拍到有1名戴眼鏡男子走到走廊的鐵閘外，伸手到閘內偷拿女鄰居晾曬的胸圍自瀆，然後放回原位。涉事單位的女住戶事後發現不妥，翻查片段後揭發事件，怒極於社交平台上傳影片，公審片中男子，「Hello先生，你要紅要爽，老娘成全你，我讓你在整個Tanjung Tokong紅」，同時藉着影片，提醒居住附近的女士們要小心。

案發過程逐格睇：

四眼男伸手入閘內偷女鄰居晾曬中的胸圍。（網上影片截圖）

四眼男伸手入閘內偷女鄰居晾曬中的胸圍。（網上影片截圖）

四眼男伸手入閘內偷女鄰居晾曬中的胸圍，得手後細看。（網上影片截圖）

四眼男顯得小心奕奕，不時強望看有沒有人走近。（網上影片截圖）

四眼男把胸圍放近鼻子深深嗅着。（網上影片截圖）

四眼男顯得小心奕奕，不時強望看有沒有人走近。（網上影片截圖）

曾將胸圍放近下體擺動

影片其後被網民瘋傳，在多處地區，包括香港的社交網站熱爆，不少網民直斥離譜，又一段以為是在香港發生，其後才知道案發地點在馬來西亞。網傳影片長約1分鐘35秒，片中可見中1名戴眼鏡、身穿深藍色上衣、黑色短褲的男子走到鄰居單位外的鐵閘，該處是鄰居的晾衣地點。

男子見四處無人，便悄悄取下1件正在晾曬的胸圍，仔細查看周遭沒人後，便以左手拿起胸圍不斷深呼吸嗅聞，甚至張口咬住，疑空出雙手放在下身，手部更有所動作，過程亦相當小心，一直留意有否住客經過。男子多次用力猛嗅胸圍，其後曾將胸圍放近下體位置，不停上下擺動，僅約30秒便「完事」，然後將胸圍放回原處，再施施然離開。

四眼男咬着胸圍，雙手放近下體位置有所動作。（網上影片截圖）

四眼男咬着胸圍，雙手放近下體位置有所動作，但仍不忘四處張望。（網上影片截圖）

四眼男大力吸着胸圍，另一隻手放近下體位置有所動作。（網上影片截圖）

四眼男把胸圍放下近下體位置。（網上影片截圖）

四眼男把胸圍放下近下體位置。（網上影片截圖）

四眼男把胸圍放下近下體位置。（網上影片截圖）

警方證實接獲報案

影片被瘋傳後，大馬警方亦作出回應，證實接獲1名31歲女子的報案，指其男鄰居涉嫌猥褻行為，案件有待進一步調查。

影片其後被網民瘋傳，在多處地區，包括香港的社交網站熱爆，不少網民直斥離譜，又一段以為是在香港發生，其後才知道案發地點在馬來西亞。（threads截圖）

（綜合）