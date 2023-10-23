噁心！怪男將黃色液體倒鄰居門口　拖鞋地面全濕　疑尿液嚇呆全網

有這樣的鄰居也太不幸了吧？馬來西亞有民眾分享住處有位「怪鄰居」，並上載閉路電視（CCTV）畫面，顯示對方多次拿着黃色疑似是尿液的液體，多次倒於其家門口前，更專門倒入鞋子裏，之後更將液體倒放，最終令地面被弄濕。不少網民都看得傻眼，直斥鄰居惡行噁心；不過亦有人猜測或許對方或有精神問題，無法自控下才會做出如此行為，建議受影響住戶先向物業管理求助。



大馬有男子被CCTV拍得多次將疑似小便液體倒至鄰居家門。（Twitter影片截圖）

+ 3

馬來西亞社交平台Twitter（現稱X）專頁「AbudiAlsagoff」發布1段由閉路電視所拍下畫面，指「1名男子被指控故意將尿液倒在鄰居家門前和鞋子裏」。片段所見，該名身穿藍衣男子先是拿着1瓶黃色液體走到鄰居門前，動作俐落將液體放下然後離開。及後畫面可見，一對兒童拖鞋周圍滿佈不知名液體，原來他將瓶樽倒轉放置，令內裏液體不斷流出，亦明顯看見瓶裝液體內有泡泡。

男子將瓶子以倒轉形式放置，令裏面液體不斷流出。（Twitter影片截圖）

其後該男子再度「來襲」，他拿着黃色液體瓶裝走到鄰居家門前，手法熟練將液體分別倒於鞋子和鄰居門口，最後又將瓶子倒放，最終令地面都被那些不知名液體弄濕、弄髒，非常噁心。

不少網民都斥責片中男子行為令人作嘔，「他知道鄰居安裝了閉路電視嗎？ 真是愚蠢」、「天啊，他把尿液放在瓶子多少天？」，並建議受影響住戶必須反擊，「把你的排泄放在他家門前」。有留言則猜測事件或許另有內情，「為什麼會這樣？會不會是他精神有問題」、「他不滿鄰居把鞋子放在屋外？當我看到屋外有很多鞋子時都會煩躁，這是強迫症類型」。

（Twitter）