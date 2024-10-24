牛角Buffet埋單僅$0.5！食客超筍價原因曝光　老闆黃傑龍讚：高手

不少人都喜歡吃燒肉放題，日前有港人以「創新低價」享用牛角Buffet，成為全城熱話。牛角連鎖餐廳主席兼行政總裁黃傑龍在社交平台上傳截圖，指有顧客向他分享僅以$0.5享用午市定食的消費單據，對方因以會員積分換領午市定食A餐，加上扣減「食晒有賞」以及八折優惠，全單總額合共0.5元，黃傑龍都不禁驚歎「我諗都已經係極致啦」。



有網民隨即表示「學到嘢了」，又笑稱「想睇負數」、「會唔會有辦法玩到倒扣畀返錢個客？」。黃傑龍則笑稱「應該唔得嘅，啲條款寫到，我諗我啲同事無咁笨掛」。



有食客向牛角公司老闆黃傑龍分享，指於其公司惠顧，全單總額僅0.5元。（FB「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」圖片）

牛角Buffet埋單僅0.5元

牛角公司老闆黃傑龍Simon在其facebook專頁發帖，指「已經玩到$0.5，我諗都已經係極致啦，得啦得啦，大家唔使再表演畀我睇啦」。他上傳的照片所示，有牛角客人向他分享單據，並稱「你好呀黃生，你哋真係好抵食」，而黃傑龍則回覆「勁」。

該客人單據顯示，他於10月21日下午時段，到牛角位於尖沙咀美麗華分店光顧。他當時點了5元的溫泉玉子，並以會員積分換領午市定食A餐，因他有「食晒有賞」綠卡先減4元，加上八折優惠再減1元，總折扣獲減5元，但因需計算服務費，全單總額合共0.5元。

客人以會員積分換領午市定食A餐，同時扣減2項優惠後，連服務費只需付0.5元。（FB「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」圖片）

網民笑：想睇負數

帖文一出，有網民表示「學到嘢了」，「其實應該多鼓勵大家去挑戰新低，因為之前無食返一萬幾千嘅消費，係唔可以參加呢啲活動」、「成功挑戰者真叻」、「食客好體貼，唔係午市繁忙時間咁玩，下午茶時間先嚟幫襯，係好人」、「想睇負數」、「會唔會有辦法玩到倒扣畀返錢個客？」。黃傑龍則笑稱「應該唔得嘅，啲條款寫到，我諗我啲同事無咁笨掛」。

其實黃傑龍較早前曾在專頁發文，指收到顧客查詢，對方友人竟以11.4元享用牛角Buffet，他看到單據時甚至比喻「同睇到林超英負數嘅電費單一樣」，故向公司管理層問個究竟。原來該客人是金會員，可使用積分兌換午市定食D餐，但前題是需要在店舖消費任何金額，所以對方便單點菠蘿兩片$12，另外單點食品，扣減金會員的八五折優惠後，全單總額為11.4元，黃傑龍亦大讚對方「高手」。

另外黃傑龍同時有份經營「牛涮鍋」，有客人亦向他分享收據，指在「牛涮鍋」光顧時全單只需付4.7元，令他不禁笑言，「似乎大家真係好鍾意見到我有啲肉赤，但係又好感激」。

黃傑龍同時有份經營「牛涮鍋」，有客人向他分享收據，全單付款時只需4.7元。（FB「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」圖片）

（FB「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」）