人渣！15歲少女逃學與男友約會　慘遭5男輪姦　驚揭疑犯恐怖背景

令人髮指！馬來西亞發生駭人性侵案，1名15歲少女下課後遲遲未有回家，母親擔心下報警求助，驚揭女兒慘遭5名男子輪姦。警方事後依「輪姦罪」拘捕5名男子，進一步調查後，發現其中2名疑犯原來早有刑事案前科。



馬來西亞發生駭人性侵案，1名15歲少女下課後遲遲未有回家，母親擔心報警，驚揭女兒慘遭5名男子輪姦。（示意圖／gettyimages）

少女逃學拍拖遭5男輪姦

綜合馬來西亞媒體報道，事發10月21日下午1時30分，母親發現15歲女兒放學後仍未回家，憂心下報警求助。警員於10月22日查到少女身處地點，到場把她帶回警局問話，揭發她於於10月21日晚上10時許遭5名男子輪姦。

警方進一步調查發現，少女當天是逃學與男友約會，2人先在華都牙也一帶閒逛，並結識了1名男性朋友，少女之後與新認識朋友一起外出用餐，並應邀前往華都牙也某處宿舍。少女抵達宿舍，發現內有5名巫裔男子，隨後少女進入1間空房睡覺和休息，5名男子竟輪流進入房間強姦她。

少女進入1間空房睡覺和休息，5名男子竟輪流進入房間強姦她。（示意圖／gettyimages）

警拘捕5男子 2人曾涉刑事及毒品案

警方事後拘捕5名涉案男子，年齡由18歲至27歲，其中2名27歲男子分別有刑事案及毒品案前科，並會繼續調查各人聚集目的以及是否涉及其他罪案。警方現依「輪姦罪」調查事件，一旦罪成，最高可判30年監禁。