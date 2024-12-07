港媽產後狂脫髮「髮界好疏落」　被老公1句嘲笑爆喊　網民齊安慰

孕婦產後身體通常會有不同程度的變化，早前有新手媽媽發文，指自己產後3個月脫髮問題嚴重，「而家甩到條髮界好疏落，分邊條界都見到頭皮」。未料丈夫無安慰之餘，更取笑她「好似做化療咁」，見她難受痛哭後還離家暫避，「生完BB每日餵人奶同泵奶已經夠攰，C6（死佬）不但無體諒我仲落井下石」，感覺快要產後抑鬱。不少身為人母的網民安慰指產後甩頭髮很平常，「半年或一年唔定，但會生返出嚟」，又指「你老公應該講笑啫」。



港媽產後3個月發現脫髮問題嚴重，「而家甩到條髮界好疏落，分邊條界都見到頭皮」。（示意圖／unsplash）

大呻產後3個月狂脫髮 被老公嫌棄

樓主在親子王國討論區以「產後脫髮仲被老公嫌棄」為題發文，她懷疑是遺傳的關係，自中學開始已會甩頭髮，但年輕時髮量多，「不至於疏落只係髮量比正常女仔少」。現時她產後3個月左右，脫髮問題變得嚴重，不論洗、吹髮及梳頭後，都會弄到滿地頭髮。就算沒有梳頭，頭髮亦不斷脫下，每日需要用吸塵機吸頭髮2至3次，「而家甩到條髮界好疏落，分邊條界都見到頭皮」。

她補充家族男性許多有「地中海」禿頭問題，沒想過女性都會遺傳到，身邊生過小孩的朋友都說產後有脫髮，「但好似都唔會好似我」。

樓主認為另一半沒有體諒自己天天都要「餵人奶、泵人奶」非常疲累，反被「落井下石」，感覺就快產後抑鬱。（《BB來了》劇照）

被老公取笑像剛做完化療 憂產後抑鬱

更令樓主難受的是，她如此失落下，丈夫竟取笑她「甩頭髮甩到好似做化療」。樓主聽後不斷嚎哭，丈夫無安慰「仲嫌我煩走落街避我，我當下子真係好hurt，生完BB每日餵人奶同泵奶已經夠攰」，擔心被激到產後抑鬱，懷疑能否跟另一半走下去。

不少媽媽級網民指，孕婦產後有脫髮問題很平常，「可能少可能多，半年或一年唔定，但會生返出嚟㗎，生完bb，身體有變化，穩定番就冇事，唔好太灰」、「餵奶吸取你好多營養，不如唔好餵奶住，等身體留返養份」、「生完BB身體荷爾蒙變化」，建議樓主調理身體。

網民又提醒孕婦產後可能情緒不穩，「睇咩都唔順眼，世界只有BB，可能自己唔知道，大事化小，小事化無」、「你老公應該講笑啫，同埋點解你會話係遺傳？屋企人有地中海？」、「妳老公應該係口賤，尤其似做化療嗰句真係大吉利是個佢，但又未至於嫌棄妳嘅。產後脫髮好多人經歷過包括我，好快會雨過天清㗎啦，唔使擔心」。

（親子王國）