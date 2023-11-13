祈錦鈅產後抱女照惹爭議　辣媽網紅鬧網民：不要再用有色眼鏡去看

過去被封為「G奶周子瑜」的台灣女星祈錦鈅，今年5月閃婚圈外人，本月9號於加拿大順利產下健康女嬰，孕後上圍更是激增兩級；不過，一些網友對於祈錦鈅產後與孩子享受親膚時間的照片批評。對此，也曾因親餵遭罵的「後山小公主」、辣媽網紅楊筑晶10號開砲怒轟，明明是很美的一刻，就有人非要戴有色眼鏡去看：「一群噁心人」。



祈錦鈅9號順利產下女嬰的消息引發熱議，她也向台媒《TVBS新聞網》透露生產過程；觀察臉書粉專相關貼文，除了許多向祈錦鈅道賀的留言外，確實有部分網友質疑：「為什麼生孩子要脫光光？」而祈錦鈅也解釋，她實際上並非全裸，是院內的醫生護士，要母女享受親膚時間。

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針對有網友批評祈錦鈅，楊筑晶10號在IG Story中先強調，自己不認識祈錦鈅，但有女網友質疑她「脫光光」，這讓楊筑晶不滿表示，這就是產後的肌膚接觸，通常也會在此刻紀錄下媽媽與小孩的首次親密接觸，她痛斥：「是很美的一刻，真的不要再用有色眼鏡去看了，一群噁心人。」

而楊筑晶為何對類似評論大為發火？根據過往報導，楊無論是在社群分享親餵，或是分享一些辣照，也經常遭到批評，甚有網友批評她：「除了奶大還有什麼？要多讀書啊！妳對不起父母啊！」楊筑晶也不以為然，為此再發多一張「奶照」，並指自己是美國某州立大學畢業的，不喜歡不要來看就算了。

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