移民英國｜港媽患產後抑鬱　移英後放鬆康復感恩：人生第二次機會

移民後有人歡喜有人愁。日前有港媽發文分享移民英國心境變化，在移英前，因工作、居住環境狹窄等原因，令她根本不敢計劃生育，「仲話有小朋友，根本連生嘅資格都唔好諗」。到了真的懷孕後，工作上更是有大改變，上司在她產後復工時勸她主動辭職，而住屋問題又不上不下，租不了公屋、抽不到居屋，身家也只夠買「納米私樓」，最終令她患上產後抑鬱，並將一切不幸歸咎於自己。

後來她與丈夫及女兒移民英國，雖然要重新適應環境，但住屋問題、生活節奏改善，均令她心境有大變化，「對於我嚟講移民絕對係開心大於一切，我好享受而家單一沉悶循環嘅生活」，她亦終於從產後抑鬱中康復，並深深感受到移英是她「人生第二次嘅重新機會」。



有港媽在網上分享移民英國心境變化，並表示移英後終於從產後抑鬱中康復。（Unsplash圖片）

該30多歲港媽在Facebook移英港人群組中分享經歷，談及移民英國前在港生活難處，及移英後心境變化。她稱可能由於學歷不高，在香港任職文員時月薪始終不足2萬港元，工作機遇算不上特別好，但勝在與同事關係不錯；至於與父母關係就不算親密，一來和父親生疏，二來母親認為她「搵唔到錢返屋企」。及至2019年關係轉差，當時她與丈夫帶同雙方家庭旅行結婚，但兩老認為「唔擺酒佢哋好蝕，又嘈交又冷戰」，所以婚後她就和丈夫搬出去住。

為了省錢，她與丈夫曾租住劏房，但環境惡劣，隔音極差，每晚半夜都能聽到鄰居爭執及親熱聲。她熬夠1年便和丈夫搬走，改為租住約200呎私樓，「以為用萬幾蚊，租啲納米私樓有gym room有泳池日子就會好啲」，惟事與願違，住所太細，房間放了張4呎床就已經連衣櫃也放不下，而所謂廚房其實只有爐頭及鋅盤。

2020年懷孕後，適逢疫情，公司特別允許她有更多時間在家工作，然而上司表示產檢不可當病假，會計部又說不知怎麼計算薪金，公司甚至在她產後復工時表示已請了員工接替她的工作，建議她自行辭職。樓主當時極不開心，最終患上產後抑鬱，不時有負面思想，「間公司我唔係第一個孕婦點解偏要針住我？」、「點解生完連份工都無埋，即係我有BB係我嘅錯？」。

港媽在帖文中詳述在港生活時困境，與移民英國後的生活比較。（《失戀日》劇照）

雖然精神科醫生開了藥給她，也有社工上門家訪，但樓主認為「真正支援陪伴真係唔多」。在她辭職後，父母不解地批評她「懶」，而身邊朋友亦話裏有話地表示羨慕她不用工作有人養，「話我幸福唔使請姐姐可以辭職返去自己湊女啦，佢就辛苦命、職位高人工高唔辭得職」。

她感慨自己不合資格申請公屋，抽不中居屋又買不起私樓，「私樓就算買都係得百幾呎」，最終決定移民英國。

移英後她一家3口租住「2房2廁1廳」公寓，租金只需1000英鎊（約9,911港元），比在港租住的「納米私樓」大，平日行行公園做運動，也不用刻意應酬朋友，與家人少見面反而更珍惜每次通話時間，心情漸漸平復，「成個人放鬆咗好多，產後抑鬱都無埋」。

但是，她也理解並非所有人都適合移民，也明白有些人希望回流的打算，「無謂留2年半每日以淚洗面，患上抑鬱症就好嚴重」。她又提到在英國生活一樣有難處，例如學英文不容易、未考到車牌等，她亦解釋並不是說「英國是天堂」，只是於她而言，移民是開心的事，「對於我嚟講真係人生第二次嘅重新機會」。最後她又勉勵其他移民他國的港人加油，「最緊要自己知自己想要乜嘢，唔需要所有人認同」。