污糟！火鍋店菜盤底驚見老鼠屎簡直離譜！網民揭係另一種動物糞便

又見食安問題！10月20日晚間，有台灣網民於爆料公社發文，表示至「22:02」火鍋店用餐，菜盤裡有「老鼠屎」。爆料照片中也可看到木頭菜盤底部有多顆動物糞便與壓扁的痕跡。許多網民看完也表示「好噁心喔」、「超噁」、「料理鼠王啦」



連鎖鍋物品牌「22:02火鍋樂活」主打天然食材，提供單點鍋物或吃到飽型態，其中隨鍋附上的蔬菜盤，標榜台灣在地小農數十種的新鮮蔬菜多樣化組合。目前包括有台北八德店、微風店、南港店、美麗華店，還有新莊店、林口A9店等多間分店。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

10月20日晚間，有網民於爆料公社發文，表示「在22:02火鍋店用餐，菜盤裡有老鼠屎。當下一口都還沒吃，馬上告知服務人員。服務人員問，需不需要換鍋以及菜盤」貼文也表示：

「但換了還敢吃嗎⋯⋯連夾菜的夾子、手把都是油的，店內衛生跟食材把關是怎麼做的？」



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而在該網民的爆料貼文中，可以看見盛菜的木盆內，不僅有疑似糞便被壓扁留下的數枚污點，同時還有3、4顆約米粒大小的動物糞便。

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許多網民紛紛留言表示：

「好離譜喔」

「也太噁了吧」

「超扯」

「用木頭盛裝生食的餐廳基本都不會去」。



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同時也有網民指出：

「那個應該是壁虎屎」

「那大小也像壁虎大便」。



另外也因發文者未告知用餐地點，也有網民詢問：

「你就好人做到底，說一下是那家分店」

「哪家分店？」



此外，還因餐廳品牌名稱特殊，也讓部份網民引起討論：

「請問22:02是店名嗎？」

「還以為是22:0在火鍋店用餐，原來是店名叫22:02」。



有網民指出：「那個應該是壁虎屎」、「那大小也像壁虎大便」。（示意圖／資料圖片）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】