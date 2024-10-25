大旗客召的士元朗來回清水灣　足車資兼加$50貼士　9字爆心酸原因

「大旗客」召的士遊車河，所為何事？近日網上流傳1張的士網約平台的訂單照片，有乘客想坐的士於元朗及清水灣泳灘來回，明確表示付十足車資，而且會另加小費50元。然而這名「大旗客」豪爽背後，原來暗藏傷心故事，只見其備註欄寫上「他出軌了，我只想靜靜」，似是因感情受創而想坐的士兜風散心，隨即惹來網民無限同情，勸事主早日遠離渣男。



網傳有乘客因伴侶出軌，感情受創「想靜靜」，於是找的士於元朗及清水灣泳灘來回，甚至提出按錶收費再加小費50元。（資料圖片）

備註欄列明：他出軌了，我只想靜靜

有網民將該的士訂單照片上傳至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，並表示「的士BB話：『呢單嘢有$50貼士』」。原來有乘客下單要求從元朗錦繡花園乘坐的士至清水灣泳灘，之後再返回元朗錦繡花園，不但同意「千足金」即按錶收費，甚至願意另加貼士50元。

然而，備註欄卻透露出傷感，只見上面寫上「來回，他出軌了，我只想靜靜」，相信被伴侶背叛感情，想「遊車河」散心。

該名乘客在備註欄寫上「他出軌了，我只想靜靜」，相信被伴侶背叛感情，想「遊車河」散心。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

網民建議司機提升服務賺更多

帖文引起網民熱議，有人替該名乘客感到可憐，紛紛表示「慘」，勸該乘客早日遠離渣男，但亦有人表示「支旗好和味」、「如果落綠的order嘅話，呢單飽囉」、「算好做」。

另有網民就建議「提升服務質素」以獲取更多小費，「車內播放合適音樂可能最後加兩舊」、「包歌包食加100(元)」、「供應埋『情侶失戀套餐』」、「加多一個點，車她上山頂睇夜景吹吹風畀這位VIP嚎哭！」。

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