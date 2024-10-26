悲！男子攜2愛犬坐頭等突被降級經濟艙　1狗斃命飼主怒告航空公司

愛犬在旅途中突然離世，主人該有多傷心？美國1名男子為與2隻愛犬一起搭飛機，特意連人帶狗購買頭等艙機票，好讓愛犬在機上可以有較大活動空間。詎料登機後，人和狗狗都被要求換位至經濟艙，男子當時已提出抗議，指出，「隨意移動狗狗有可能造成牠們危險的呼吸與心臟問題」。不過機組人員未有理會，堅持要換機艙，最終1頭愛犬不幸死亡。



飼主就事件控告阿拉斯加航空（Alaska Airlines）及機組人員涉疏忽失職，導致其愛犬死亡，希望法院判決能讓他獲得合理賠償。不過，阿拉斯加航空公司於10月18日（上周五）拒絕了飼主提出的賠償方案及和解提議，甚至未有退還頭等艙轉至經濟艙位之差額。



美國男子坎蒂洛（Michael Contillo）攜2隻愛犬坐飛機，更特地一同訂了頭等艙，惟最終連人帶狗被強制降級到經濟艙，而其中1頭狗狗不幸於機上斃命。（網上圖片）

為2隻愛犬購買頭等艙位

綜合外媒報導，美國男子坎蒂洛（Michael Contillo）於今年2月初與父親帶同2隻法國鬥牛犬，分別是3歲「Ash」及10歲「Kora」一同搭乘阿拉斯加航空，從紐約飛往三藩市。

坎蒂洛為確保愛犬的健康狀況，於飛行前先是帶同2隻狗狗前往看獸醫，確認牠們身體無恙且可搭乘飛機，他還特意購買空間寬敞的頭等艙，甚至額外為每隻狗支付100美元（約780港元）費用，又使用符合航空公司尺寸要求的狗籠。

美國男子坎蒂洛（Michael Contillo）帶同2隻法鬥犬搭乘阿拉斯加航空，從紐約飛往三藩市，並且特地選坐頭等艙。（資料圖片）

被降經濟艙後1愛犬斃命

可是坎蒂洛登機約25分鐘後，他和父親突被機組人員以「安全」為由，要求他們連人帶狗從頭等第4排座位，轉移至第11排經濟艙座位。坎蒂洛當時曾強調，「隨意移動狗狗有可能造成牠們危險的呼吸與心臟問題」，因為搬到更多人的區域，意味狗狗呼吸的空間將會變少，特別是在起飛之前，但機組人員未有理會，最終他們還是被迫更換座位。

就在換位後，Ash的呼吸情況開始變得急速而沉重，且明顯出現焦慮情緒，隨後則平靜下來，動作也接着停止。直到起飛後，坎蒂洛原想檢查愛犬狀況，但機組人員再度告知，寵物籠要全程保持關閉，加上他以為愛犬只是睡着了，故沒有再作檢查。

到埗後驚覺愛犬已死 屍體僵硬

當飛機抵達三藩市國際機場，坎蒂洛下機才發現Ash已經死亡，且屍體已經僵硬，讓他忍不住當場痛哭。坎蒂洛認為，如果當初沒有被迫更換座位，愛犬就能安全度過這趟飛行，這也是為何他最初寧願額外付費，都要購買頭等艙的原因。

不幸於機上斃命的3歲法鬥犬Ash。（網上圖片）

飼主怒告航空公司涉疏忽

坎蒂洛就事件控告阿拉斯加航空涉嫌疏忽，導致其愛犬死亡。坎蒂洛於起訴書中聲稱，全體機組人員下飛機時，「他們看到我們死了的狗，看到我在哭，當中沒有一個人停下來提供幫助」，有人甚至稱「現在你要怪我們殺了你的狗？」。坎蒂洛又質疑，空服人員當時曾以「安全」為由要求他們換位，「究竟是想保護誰的安全？」

坎蒂洛表示，「Ash具有特殊價值，就像自己小孩」，又指Ash生前善良熱愛生活，「從來沒看過一隻狗如此高興地活着」，對愛犬離世感到相當痛苦，同時為他帶來嚴重精神和情緒困擾，故希望法院判決能讓他獲得合理賠償金額。

航空公司拒絕飼主提出的賠償方案

不過，坎蒂洛的代表律師德瑞克 (James Drake) 指，阿拉斯加航空公司於10月18日（上周五）拒絕了坎蒂洛提出的賠償方案以及和解提議，至今亦未有退還頭等艙與經濟艙位之差額；而當時有份搭乘飛機的另10歲法鬥犬Kora目前身體健康，正與坎蒂洛同住三藩市。

（綜合）