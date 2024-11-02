色情網紅榨乾已婚男逼付揞口費否則「告訴你老婆」　被捕真樣曝光

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

英國一名身材火辣的OnlyFans網紅，透過性感裸照賺粉絲錢還不夠，竟勒索一名已婚男子，威脅要告訴男子的妻子他在網上追蹤看裸照，前後要男子支付約600美元（約4662港元）的封口費。

據《紐約郵報》（New York Post）報道， 29歲的蓋伊（Bethan Guy）在網路上經營OnlyFans帳號。

OnlyFans是以色情照片、影片為賣點的成人社交平台，粉絲追蹤付費，就能看到各種裸照和AV影片。（OnlyFans截圖）
OnlyFans是以色情照片、影片為賣點的成人社交平台，粉絲追蹤付費，就能看到各種裸照和AV影片。（OnlyFans截圖）

多次威脅已婚男付封口費終被捕　點圖放大看看蓋伊的照片：

+6

該平台是以成人色情照片、影片為賣點，粉絲追蹤付費，就能看到各種裸照和露骨影片。

蓋伊在2022年透過Snapchat與不具名的受害者聯繫，前後逼迫他支付近600美元的封口費。

日本「無罩露出女王」為成人動漫展當眾大解放　透露不抗拒拍AV？英國成人網紅追求完美胸部　隆至「36NN」仍想加大：已無法綁鞋帶AV成人網站「性癖搜尋關鍵字」20年前後排名大不同　第2名竟是它

不過男子乖乖付錢後還是不能阻止蓋伊。她陸續向受害男子要求更多錢，威脅他如果不付錢，就會把他追蹤OnlyFans的事告訴男子的太太。

受害男子在法庭上坦言，這段經歷造成他很大的恐懼：

我覺得自己掉進了陷阱，非常無助。我根本沒錢付房租，也沒有錢生活，這件事（受威脅）造成我很大的壓力。

【延伸閱讀】OnlyFans英國情色網紅25歲退休　幕前風光背後身心俱疲　前路茫茫

【延伸閱讀】OnlyFans英國情色網紅25歲退休　幕前風光背後身心俱疲　前路茫茫

點圖放大瀏覽：

+25

男子表示，他當初真的覺得自己走投無路、別無選擇。蓋伊的威脅非常明確，就是要錢，男子擔心如果不付錢，生活就會徹底毀掉，所以只好乖乖付錢。

後來男子實在付不出封口費，只好鼓起勇氣向警方報案。蓋伊隨後遭到逮捕，並以勒索罪名遭到起訴。

不過令人傻眼的是，即使已經被因勒索起訴，她在等待審判期間，依然厚顏無恥地繼續推廣經營OnlyFans帳號。

10月15日，判決正式出爐。蓋伊被判緩刑兩年，免受牢獄之災，但要進行225小時的義工服務，接受心理健康治療，並賠償受害者約600美元的損失，亦即歸還當初勒索的金額。

【同場加映】殿堂級AV女優帶細路搭飛機　素顏照被認出　變態男乘客竟當場咁做

【同場加映】殿堂級AV女優帶細路搭飛機　素顏照被認出　變態男乘客竟當場咁做

點圖放大瀏覽▼▼▼

+17
集體活春宮！「火人節」暗黑活動曝光　成人網紅都頂唔順：太噁心550萬粉絲成人網紅Vera Dijkmans「公開徵男友」　狂收5000報名信日本話題辣模藤川流夢再惹爭議　傳統成人式竟「上半身真空」出席OnlyFans成人網紅1年只沖37次涼　但發生關係63次　奇特理由曝光池袋知名成人兔女郎酒吧被街坊狂投訴　落地玻璃火辣美女春光任睇

延伸閱讀：

機艙性騷擾！少女遭男乘客抓臀摸大腿1小時 機長1原因霸氣折返

漁網捕獲龐然大物…生猛掙扎以為大豐收 真身曝光漁民嚇壞急報警

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

AV女優
色情勒索
美女
AV成人電影
勒索
網紅
英國
詐騙
熱話
聯合新聞網