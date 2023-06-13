英國成人網紅追求完美胸部 隆至「36NN」仍想加大：已無法綁鞋帶
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
英國一名女子為了追求擁有一對巨乳，已經砸下7萬英鎊（約68萬港元）整容。
不過現在已經擁有36NN豪乳的她仍不滿意，還在計劃下一次的整容，不少網友並不看好，留言指她再整下去「會爆炸」。
難以做運動、無法自己綁鞋帶卻仍想再加大 網民狂勸三思：會爆炸（點擊放大瀏覽安珀照片）：
+17
據《每日星報》（Daily Star）報道，來自英國的安珀（Amber May）常常說自己是個金髮尤物（bimbo），雖然英文中這帶有點貶義，通常代表女生只有外表沒有智慧，但她一點都不覺得這樣有什麼問題，甚至以她多次整容為榮。
現年23歲的她已經動過2次隆鼻手術、5次隆胸手術、巴西提臀術、面部填充術和牙齒美容等。雖然前前後後花了7萬英鎊，但想要成為真人芭比的她依然不滿意自己的外表。
現在的她已經整到擁有36NN的巨乳，安珀甚至說這對胸部重的跟石頭一樣，但她仍不肯停手。
【同場加映】日本YouTuber親自示範「整容級化妝術」 差別大到認不出自己（點擊放大瀏覽）：
+27
現在她靠著經營成人社群平台OnlyFans賺錢，希望能夠籌措足夠的錢繼續整容。
安珀說自己原本只有34B，胸部整得越大，她在OnlyFans上就賺越多錢，粉絲也越多。
由於胸部太大，她運動時有些動作會沒辦法做。不僅很難找到合身的衣服，也沒辦法幫自己綁鞋帶，但她卻執意想把胸部變得更大。
【同場加映】「小z娜娜」13歲起狂整容 自揭從前醜照爆紅 竟還要做這堆手術（點擊放大瀏覽）：
+36
有些網友會留言跟她說這樣有點過火，有人也想阻止她繼續整容告訴她「再整下去會爆炸」，不過安珀卻不以為然。
她表示，自己計劃要到比利時手術，已經等不及要看自己胸部「長大」的樣子了。
泰國通緝犯「靚樣」3度升級 整容變身「韓國Oppa」警員看呆日美女進化驚變「好色宇宙女」 出街衣着如半裸 電車咁做終出事抖音親子網紅樊小慧因丈夫出軌離婚 秒整容報復 新樣令粉絲心痛「最美脫北者」朴研美外貌再進化？被質疑整容整上癮：原本較可愛泰國「棟篤笑和尚」普拉旺再進化 變身「女網紅」震驚全國日本知名雙胞胎模特兒整容成癮大花4000萬円 不惜忍受切骨之痛
延伸閱讀：
居酒屋規矩太多炎上「Google剩1.2星」 反爆紅成排隊名店
男大生愛上氣質姐姐成功交往 慘淪「備胎中的備胎」還幫簽墮胎同意書
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】